Alan Estrada revela el absurdo motivo por el que no se quedó en Operación Triunfo

Alan Estrada estuvo como invitado en entrevista con Yordi Rosado en la que recordó su experiencia en las audiciones para ‘Operación Triunfo’ y cómo el haber sido rechazado le permitió enfocarse en otros proyectos.

Alan Estrada reveló en la entrevista con Yordi Rosado la insólita razón por la que fue rechazado durante las audiciones para entrar a ‘Operación Triunfo’. Asimismo, habló sobre su incursión como youtuber con ‘Alan por el mundo’ y lo que sintió al hacer pública su orientación sexual.

El actor se sinceró al admitir que lloró por no haberse quedado en ‘Operación Triunfo’, en 2002, pues él tenía mucha ilusión. Detalló que, la razón por la que no se quedó fue porque, durante las audiciones le preguntaron si había tenido dramas impactantes en su vida y como Alan Estrada dijo que no, que su infancia había sido tranquila, libre de tragedias, en ese momento, lo cortaron de la audición y fue rechazado del reality.

No obstante, admite a manera de broma que, tiempo después “agradeció” haber sido rechazado, sobre todo, porque dicho reality no tuvo éxito, pues solo se hizo una sola temporada. Asimismo, reconoce que no haberse quedado le permitió enfocarse en otros proyectos.

Alan Estrada recuerda cómo fue su audición para ‘Operación Triunfo’

Alan Estrada detalló con Yordi Rosado cómo fue una de sus entrevistas para entrar a ‘Operación Triunfo’: “Cuando llegaron a entrevistarme de los dramas de tu vida tu vida, pues yo no tenía muchos dramas, la verdad, muy afortunado, en ese momento, como digo yo, tenía la dulce impertinencia de una vida con pocas tragedias”.

Cuenta Estrada que, en ese momento, le dieron las gracias y lo cortaron de la audición para el reality. El actor se sincera y admite que “se ardió” ante ese rechazo, sobre todo, porque se desengañó al constatar que el reality, según el actor, no era sobre saber cantar, sino, sobre quién tenía más dramas en su vida.

Alan Estrada confiesa que lloró al ser rechazado en Operación Triunfo / Instagram: @alanestrada

El actor mexicano admite que sintió tranquilidad al revelar su orientación sexual

Alan Estrada contó que tomar terapia desde los 24 años le ha ayudado para afrontar ciertos desafíos en su vida, como ha sido el hecho de revelar de manera pública sus preferencias. El actor contó que, en una de las sesiones con su terapeuta platicaron sobre que él sabría en qué momento dar a conocer que es gay.

El actor de ‘Hoy no me puedo levantar’ reveló que cuando hizo público ese hecho, sintió mucha tranquilidad y que su familia lo apoyó. Si bien, admite que sí recibió comentarios negativos en sus redes sociales, estos no le generaron ninguna sensación y lo que predominó fue una gran paz y tranquilidad al haber hecho esa revelación en diciembre de 2022.