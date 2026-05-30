La Bebeshita niega haber iniciado pleito con Queen Buenrostro en Corea, asegura que “no controla el alcohol”

Queen Buenrostro y La Bebeshita siguen en medio de la polémica que comenzó desde que coincidieron en un viaje a Corea que se vio interrumpido por una falla en el parabrisas del avión. Incidente en el que estuvo presente el equipo de TVNotas.

El conflicto que se extendió por varios días habría iniciado cuando la exparticipante de Enamorándonos realizó un video burlándose de uno de los momentos que Buenrostro vivió dentro de La Mansión VIP.

A raíz de lo ocurrido en el avión, Queen Buenrostro y La Bebeshita protagonizaron una serie de declaraciones en redes que escaló hasta una pelea que se volvió viral y generó todo tipo de comentarios.

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La Bebeshita asegura que Queen Buenrostro necesita ir al psicólogo. / Redes sociales, Mezcalent

¿Cómo empezó la pelea entre Queen Buenrostro y La Bebeshita en Corea?

Después de que ‘la Bebeshita’ se burló de Queen Buenrostro en el avión, la influencer explotó contra las burlas en un video que difundió en TikTok, en el que invitó a su colega a tener los “hue***" y decir las cosas de frente.

En respuesta, ‘la Bebeshita’ aseguró que luego de que Queen Buenrostro comenzó a salir con Brandon Castañeda, su ex, también pasó meses llorando, pero no lo subió a redes sociales, lo que parece haber hecho la diferencia.

Aunque parecía que el pleito no escalaría a más, una fiesta realizada por los organizadores del evento fue el escenario perfecto para un intercambio de palabras. De acuerdo con Gabo Cuevas, todo comenzó cuando la exparticipante de La mansión VIP llamó “naca” a ‘la Bebeshita’.

“Empezaron a discutir. Queen Buenrostro no se queda callada y le empieza a decir a Daniela (la Bebeshita): ‘¿Por qué no me dices las cosas en la cara?’... Daniela le dice: ‘Tú te metiste con el que era mi novio. Yo no tengo la culpa de que te estén funando’. Se empiezan a hacer de palabras y Pamela, la mejor amiga de Daniela, le dice: ‘Dani, ya vámonos’. Queen Buenrostro enloquece y empezó a insultar a Pamela”. Gabo Cuevas

El periodista señaló que, debido al conflicto, la fiesta “se vino abajo” y los organizadores terminaron por vetar a Queen Buenrostro de sus viajes.

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Pelea entre Queen Buenrostro y la Bebeshita en Corea / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Qué dijo ‘la Bebeshita’ de su pelea con Queen Buenrostro?

En su llegada a México, ‘la Bebeshita’ fue cuestionada sobre lo ocurrido en el evento Corea con Queen Buenrostro; fiel a su estilo, aseguró que su intención nunca fue burlarse de su colega, solo se le “hizo chistoso” imitar una de sus caras, pero “ella se ofendió muchísimo”.

Pese al malentendido ocurrido en el vuelo, la colaboradora de Hoy señaló que invitó a cenar a Queen Buenrostro a la primera reunión con el resto de los influencers en Corea, pues aseguró que “se sintió mal” y le mandó mensaje al no verla.

“Obviamente me arrepentí porque yo de buena onda le mandé mensaje: ‘Oye, bajas a cenar’. Obviamente, me arrepentí porque al otro día me la hizo de pe** porque ella no controla el alcohol”. La Bebeshita

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¿Cómo reaccionó Queen Buenstostro a lo ocurrido con la Bebeshita?

Por ahora, la influencer no ha hablado públicamente sobre el tema, pues decidió quedarse en Corea por un tiempo más tras estar atravesando su ruptura de Suavecito.

Sin embargo, tras lo ocurrido en la fiesta, publicó una historia en la que aseguró que el pleito no había sido con Daniela (La Bebeshita). Mientras tanto, lo ocurrido sigue generando tensión en redes; algunos defienden a Queen Buenrostro y otros señalan que La Bebeshita ya ha viajado antes con los organizadores y nunca había ocurrido una situación de ese tipo.

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