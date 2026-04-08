Hospitalizan a Tito Fuentes de Molotov: la nueva cirugía que encendió las alarmas sobre su salud

Otra vez en el hospital y otra cirugía más. El nombre de Tito Fuentes, integrante de Molotov, volvió a encender las alarmas entre fans y colegas, luego de confirmarse que el músico fue intervenido quirúrgicamente para continuar con la reconstrucción de su rostro tras años de complicaciones de salud. Aunque el panorama ha sido delicado, su compañero Micky Huidobro rompió el silencio y dio detalles clave sobre su estado actual, dejando claro que el proceso ha sido largo, pero lleno de voluntad.

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Tito Fuentes enseña su cicatriz / IG

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Tito Fuentes de Molotov y qué cirugía le realizaron?

La mañana de este miércoles 8 de abril trascendió que Tito Fuentes, guitarrista y fundador de Molotov, fue hospitalizado nuevamente para someterse a una cirugía más como parte de su proceso de reconstrucción facial. La noticia generó preocupación inmediata, pues en años recientes el músico ha enfrentado severos problemas de salud derivados de complicaciones por adicciones pasadas.

En una transmisión del programa “Sale el Sol”, se esclareció el panorama. Ahí, Micky Huidobro, bajista de Molotov y amigo cercano de Tito, explicó que la intervención quirúrgica ocurrió hace apenas unos días y forma parte de un plan médico que se ha extendido por varios años.

“Recién lo acaban de intervenir, la última vez hace dos semanas. Una de las mandas del doctor es dejarlo listo para este año”, explicó el músico, dejando claro que no se trata de una emergencia inesperada, sino de una etapa más dentro de un tratamiento largo y complejo.

La cirugía tuvo como objetivo continuar con la reconstrucción de su rostro, una consecuencia directa de una fuerte infección facial que, en su momento, puso en riesgo su vida.

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¿Cuál es el estado de salud actual de Tito Fuentes, integrante de Molotov?

Pese a lo delicado del historial médico, el estado de salud de Tito Fuentes es estable, según las propias palabras de Micky Huidobro. El integrante de Molotov aseguró que su compañero se encuentra bien y enfocado en su recuperación, destacando la enorme fuerza de voluntad que ha mostrado desde que inició su rehabilitación.

Lejos de dramatizar el momento, Micky habló desde el cariño y la cercanía que los une desde hace décadas, subrayando que Tito ha enfrentado este proceso con disciplina y compromiso, aun cuando ha sido física y emocionalmente desgastante.

La declaración fue un alivio para los seguidores de la banda, quienes en redes sociales no tardaron en enviar mensajes de apoyo, recordando el impacto de Tito Fuentes en el rock mexicano y su papel fundamental dentro de Molotov.

¿Qué dijo Micky Huidobro sobre la recuperación de su amigo Tito Fuentes?

Más allá del parte médico, lo que más llamó la atención fue el tono emotivo con el que Micky Huidobro habló de Tito Fuentes, dejando ver la profunda amistad que los une dentro y fuera del escenario.

“A Tito lo quiero mucho, lo estimo mucho, es de mis mejores amigos”, sentenció, evidenciando que el proceso no solo ha sido médico, sino profundamente humano.

El integrante de Molotov destacó que, pese a las recaídas, cirugías y momentos críticos, Tito ha mostrado una determinación admirable para salir adelante, mantenerse sobrio y enfocarse en su recuperación integral.

¿A Micky Huidoboro NO le gustaría COLABORAR con Belinda? ¿Te imaginas verlos juntos en el escenario?#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/RrV5joPbHk — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) April 8, 2026

¿Qué le pasó a Tito Fuentes y desde cuándo enfrenta estos problemas de salud?

La historia médica de Tito Fuentes, guitarrista de Molotov, se hizo pública cuando el propio músico decidió hablar abiertamente de las consecuencias que las adicciones tuvieron en su cuerpo. En su testimonio, reveló que sufrió una infección facial severa que lo llevó a un coma inducido y lo obligó a someterse a múltiples cirugías.

De acuerdo con lo compartido por Micky Huidobro, el proceso de rehabilitación inició en 2020, justo en el contexto de la pandemia, cuando Tito enfrentó su primer encierro médico serio. A partir de ahí, el camino no ha sido lineal.

“Empezó en el 2020, lleva seis años de todo esto, el primero encerrón fue en el 2020 en la pandemia, el segundo fue más adelante” Tito Fuentes

La infección afectó zonas delicadas del rostro, particularmente el tabique nasal, lo que derivó en una serie de procedimientos quirúrgicos enfocados no solo en salvarle la vida, sino en devolverle funcionalidad y estabilidad física.

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