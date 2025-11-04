Alejandra Guzmán reaparece y muestra radiografías de su columna tras cirugía ¡se veían hasta los tornillos!

Apenas se estaba recuperando y ya volvió con todo. Alejandra Guzmán reapareció en redes sociales con una imagen que dejó a todos con la boca abierta: una radiografía de su columna vertebral donde se ve como quedo tras la cirugía de emergencia a la que se sometió. ¿Sigue con malestares? ¡Entérate!

Mira: Enrique Guzmán cuenta cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán tras operación

¿Por qué y cuándo operaron de emergencia a Alejandra Guzmán?

A inicios de octubre de 2025, Alejandra Guzmán fue hospitalizada de emergencia para someterse a una cirugía en la columna vertebral. En una entrevista previa, la intérprete de ‘Llama por favor’ explicó que sufría de hernias discales, una condición que le provocaba dolor intenso y que requería intervención quirúrgica inmediata.

La operación fue delicada, pero exitosa. La cirugía fue necesaria para evitar daños mayores en la zona lumbar, especialmente considerando que Guzmán ya había enfrentado múltiples intervenciones en la cadera y la espalda baja, derivadas de los biopolímeros que le fueron inyectados en 2009 como parte de un procedimiento estético.

Lee: Los hijos de Silvia Pinal ¡en guerra por la herencia! “No quieren repartirla como la dejó su mamá”, aseguran

Alejandra Guzmán / Redes sociales

¿Qué muestran las radiografías que compartió Alejandra Guzmán?

La fotografía que Alejandra Guzmán compartió en Instagram dejó a sus seguidores impactados: una radiografía donde se aprecia con claridad su columna vertebral y cadera, ambas zonas intervenidas quirúrgicamente en múltiples ocasiones. Tornillos, prótesis y estructuras metálicas son visibles en la imagen, confirmando los años de cirugías que ha enfrentado para reparar el daño causado por los biopolímeros y el desgaste óseo.

Aunque no acompañó la publicación con un mensaje largo, la cantante escribió sobre la imagen una frase que lo dice todo: “Abrazo biomecánico”. Con esas dos palabras, Alejandra dejó ver que su cuerpo ha sido reconstruido pieza por pieza, especialmente en la zona lumbar y la cadera, donde ha sufrido las mayores complicaciones.

Mira: Enrique Guzmán rompe el silencio sobre la herencia de Silvia Pinal ¿Qué le dejó la Diva del Cine de Oro?

¿Qué problemas de salud ha enfrentado Alejandra Guzmán en los últimos años?

Alejandra Guzmán ha librado una batalla médica que comenzó en 2009, cuando se sometió a un procedimiento estético que cambió su vida. En ese entonces, le fueron inyectados biopolímeros en los glúteos, una sustancia que con el tiempo le provocó complicaciones severas en la zona lumbar y la cadera. Desde entonces, su salud ha estado marcada por cirugías, rehabilitaciones y tratamientos para contrarrestar los efectos de aquella decisión.

Uno de los momentos más críticos ocurrió hace nueve años, cuando la cantante tuvo que recibir una prótesis compuesta por dos piezas de titanio, unidas al fémur izquierdo y derecho. Esta intervención fue clave para reconstruir su cadera y frenar el desgaste óseo que venía arrastrando desde hacía más de una década. Sin embargo, el daño no se detuvo ahí. El 27 de septiembre de 2022, durante una presentación en la gala de la Herencia Hispana en Estados Unidos, Guzmán sufrió una aparatosa caída que le dislocó la cadera y la llevó directo al hospital de la Universidad George Washington.

“A pesar de los cuidados y rehabilitaciones que he tenido, hoy nuevamente se han presentado complicaciones debido a una condición llamada Síndrome Compresivo Radicular en la zona lumbar” Alejandra Guzmán

Esta nueva cirugía en la columna se suma a una larga lista de intervenciones que ha enfrentado con valentía. A pesar del dolor y los obstáculos, Alejandra Guzmán sigue firme y compartiendo con sus fans el proceso de reconstrucción física que ha vivido durante más de una década.