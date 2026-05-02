¡Adiós a la TV! Actor mexicano de Vecinos anunció que se retirará de la actuación: ¿Por terrible enfermedad?

Un querido actor mexicano reveló hace unos años que le dirá adiós a las grabaciones cuando tenga 80 años. Actualmente es elenco en Vecinos, y ya cumplió los 79, por lo que este año lo veríamos, en caso de cumplir su palabra, despidiéndose de la actuación. ¿Quién es?

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¿Qué actor de Vecinos dijo que se retiraría a los 80 años de edad?

El actor Manuel ‘Flaco’ Ibáñez, recordado por su personaje de “Jorjais” en la serie Vecinos, habló abiertamente sobre su retiro en una entrevista en el 2024.

Con más de 50 años en la industria del entretenimiento, Ibáñez ha construido una carrera sólida que lo posiciona como uno de los rostros más reconocidos de la comedia mexicana.

La revelación sobre su retiro ocurrió cuando el actor tenía 77 años, por lo que su salida de los sets de grabación parecía todavía lejana. Con 79 años cumplidos, y a unos meses de los 80... ¿lo veremos decir adiós?

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Manuel ‘el Flaco’ Ibáñez / IG: @flaco.in

¿Por qué el actor Manuel ‘Flaco’ Ibáñez se quiere retirar cuando cumpla 80 años?

Durante un encuentro con medios en aquel año, el actor Manuel ‘Flaco’ Ibáñez expresó sentirse agradecido por todo lo que ha logrado a lo largo de su vida profesional. Lejos de mostrar señales de desgaste, aseguró que continúa activo y comprometido con su trabajo: “ A mis 77 años, bendito Dios, estoy entero. Mientras el cuerpo aguante ”, declaró,

Posteriormente, declaró que llegados los 80, cree que es el tiempo justo para poder retirarse:

Cuando los 80, ya es justo, ya llevo 54 años trabajando, entonces puedo vivir de mis rentas. Manuel ‘Flaco’ Ibáñez

¡Afortunadamente no se trata de un tema de salud! En dicho encuentro con periodistas, también se le preguntó si existía “necesidad” de seguir trabajando por algún problema económico, pero destacó que es más por el deseo y el cariño de la gente: “ Va a sonar pedante, pero sí nos quiere mucho la gente, lo ves en redes sociales ”, afirmó.

En octubre de este 2026 cumple los 80 años, así que sus seguidores estarán a la espera de saber si se cumplirá lo dicho por el actor hace dos años.

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¿En qué programas y películas ha participado Manuel ‘Flaco’ Ibáñez?

El actor mexicano Manuel ‘Flaco’ Ibáñez es una de las figuras de la comedia mexicana más queridas y reconocidas de la televisión nacional. Ha construido una trayectoria que supera los 50 años de carrera.

A lo largo de las décadas, Ibáñez ha participado en una gran cantidad de programas de televisión, especialmente en el género de la comedia. Entre sus participaciones más destacadas se encuentran programas como:



La carabina de Ambrosio ,

, No empujen ,

, ¡Cachún cachún ra ra! ,

, Humor es… los comediantes y,

y, Vecinos.

Además de su trabajo en televisión, ha tenido participaciones en cine, teatro y programas de variedades. Ha sido invitado recurrente en shows de comedia y otras pláticas.

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