¿Ángela Aguilar frena acuerdo entre Nodal y Cazzu por su hija? Revelan “tensiones” entre la expareja

La historia entre Christian Nodal y Cazzu da un nuevo giro. Si bien ya pasaron casi dos años desde su ruptura, vuelve a ser tendencia debido a la hija que tienen en común. El cantante inició un proceso legal contra su ex. Estas son las peticiones principales que pide el cantante en su demanda:

Que la menor ya no sea expuesta públicamente por su madre.

Que se establezca un régimen formal de custodia y visitas establecido por un juez.

Una pensión alimenticia establecida por la ley

En medio de todo esto, se revela lo que pasaría con este asunto y si el esposo de Ángela Aguilar logrará llegar a un acuerdo con su expareja o si su actual esposa podría frenar las negociaciones. Esto es lo que se sabe.

Nodal / Redes sociales

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¿Por qué Christian Nodal demandó a Cazzu?

Mucho se ha dicho sobre la paternidad de Christian Nodal. Algunos medios han reportado que, presuntamente, el cantante se ha desatendido completamente de su hija. En tanto que la propia Cazzu ha dicho que no considera justa la pensión alimenticia que el artista le da para la menor.

Las cosas se salieron de control hace poco, después del estreno de la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro, la cual hace referencia a la rapidez con la que Nodal se casó con Ángela Aguilar en 2024.

La argentina escribió una tiradera en la que, sin mencionar nombres, afirma que su hija está siendo víctima de un “abandono”. El mexicano no se quedó callado y acusó a la llamada ‘Jefa’ de usar a la menor para alimentar una “narrativa” falsa. Aseguró que siempre ha estado abierto a llegar a un acuerdo y mencionó que el asunto ya estaba en manos de sus abogados.

Posteriormente, Christian reveló que el proceso legal había iniciado y que muy pronto su expareja sería notificada en su natal Argentina. En aparente respuesta, Cazzu compartió una publicación con fotografías de su hija, así como de la grabación de su tema ‘Engreído’, que dice:

“Si te preguntan, contarás tu versión, echándole tierra a mi nombre; a diferencia de ti, callaré que duró poco, no porque fuera una noche” Cazzu

Se cree que mostró este fragmento del sencillo como una forma de contestar a la demanda de Nodal, así como a sus declaraciones que la señalan de “utilizar a su hija”. Hasta el momento, no hay una postura formal por parte de la celebridad.

Cazzu / Instagram: @cazzu

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¿Cazzu y Nodal llegarán a un acuerdo sobre su hija?

Algo que muchos se preguntan es si Cazzu y Christian Nodal lograrán llegar a un acuerdo. Con base en lo dicho por él, todo apuntaría a que sí se logrará, ya que se dijo estar dispuesto a resolver las cosas de forma pacífica.

De acuerdo con Bis la medium, la expareja sí llegará a un acuerdo. No obstante, para conseguirlo tendrán que pasar por muchos obstáculos. Y es que, según las predicciones de la pitonisa, las tensiones que se desarrollarán entre Ángela y la argentina serán uno de los motivos por los que el asunto se tornará complicado.

“Él habló desde el corazón; no es que no quiera que su hija esté presente; no es momento de que su hija esté presente por razones que no son ni de abogado; son otras razones más fuertes: discusiones o peleas con la madre de la hija y la esposa actual”, indicó.

Señaló que, para que se pueda llegar a un acuerdo, Nodal y Cazzu tendrán que resolver muchos problemas emocionales que ignoraron tras la separación.

¿Christian Nodal sí le da pensión alimenticia a Cazzu?

En entrevista para TVNotas, una amiga de Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, aseguró que el cantante sí le da una pensión más que suficiente a Cazzu, pero que esta, supuestamente, quiere más.

“Él sí cubre la pensión alimentaria a tiempo, pero Cazzu pide una millonada. Cristy siempre le aconsejó que se lo diera. Le duele no poder ver a su nieta, pero el cantante piensa que, si cede ahora, después, ¿qué más va a querer?”, mencionó.

Relató que esta situación ha sido muy estresante para Nodal. Contó que la madre del artista está muy preocupada por él y siente que Ángela Aguilar solo añade más problemas.

“Cristy está muy preocupada por su hijo. Piensa que él está a punto de colapsar. Sabe que está muy presionado por todo y siente que Ángela, en lugar de contenerlo, lo cela y lo controla por todo. Su madre está desesperada, pero sabe que su esposo tiene razón. Dejar la carrera en manos de Pepe Aguilar puede ser muy peligroso. Ojalá que lleguen a un término medio y que el amor de familia pese más”, resaltó.

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