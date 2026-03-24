Sacerdote exhibe FOTO con Cazzu y Nodal en ¡pleno bautizo los captaron juntos! ¿Y Ángela Aguilar?

En medio de la constante polémica que rodea a Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar, una nueva publicación llamó la atención en redes sociales: un sacerdote difundió una fotografía en la que aparece el cantante sonorense junto a la argentina en un bautizo, ¿fue el de su hija? Te contamos todos los detalles.

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Christian Nodal y Cazzu fueron captados en un bautizo, ¿cuándo? / Instagram:@cazzu

¿Nodal le fue infiel a Cazzu con Ángela Aguilar?

La conversación en torno a si Christian Nodal presuntamente le fue infiel a Cazzu con Ángela Aguilar ha tomado fuerza en redes sociales, donde usuarios han comenzado a analizar las fechas en las que ocurrieron los hechos. A partir de los tiempos que el propio cantante ha compartido, internautas han señalado una posible cercanía entre el final de una relación y el inicio de otra, lo que ha generado distintas interpretaciones.

En una entrevista con Adela Micha, Nodal explicó que la ruptura definitiva con Cazzu ocurrió el 8 de mayo de 2024, luego de varios intentos previos por continuar juntos. “Nosotros ya habíamos terminado 6 veces antes, el 8 fue la definitiva para mí. El 8 de mayo se acabó, para ella, para mí, se acabó… En los últimos meses, rompiendo, no pasaba más de dos días y todo se arreglaba porque tenemos una hija”, expresó.

El intérprete también detalló que la dinámica entre ambos había cambiado con el tiempo, al punto de que la relación dejó de funcionar como pareja. “No quería dejar morir la relación y quería estar presente todos los días para mi hija… los dos luchamos mucho por eso, no se pudo, se acabó la química, éramos como roomies, muy buenos amigos, pero ya no éramos pareja, ya no existía esa chispa y pasión”, dijo, al tiempo que señaló que incluso ya dormían separados antes de tomar la decisión final.

Sobre la relación con Ángela Aguilar, Nodal afirmó que retomaron el contacto después de la ruptura. “El 8 de mayo terminamos, yo con Angela empiezo a salir el 14 de mayo”, explicó, al negar que hubiera existido una relación paralela durante su vínculo con Cazzu. Pese a estas declaraciones, en redes sociales continúan las opiniones que, basadas en la cercanía de las fechas apuntarían a una presunta infidelidad.

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Ángela Aguilar y Christian Nodal han sido señalados de una presunta infidelidad a Cazzu. / Foto: Redes sociales

¿Por qué un sacerdote compartió una foto junto a Cazzu y Christian Nodal?

El sacerdote Jesús Yovani sumó una polémica más entre Christian Nodal y Cazzu, pues en redes sociales compartó una fotografía, tomada en el interior de una iglesia, donde se observa al padre posando junto a la pareja en lo que parece ser un momento posterior a una ceremonia. Los tres aparecen de pie, cercanos entre sí, mirando hacia la cámara.

En la escena, el sacerdote viste una túnica litúrgica, mientras que Nodal porta un atuendo claro y sostiene en brazos a un bebé, y Cazzu permanece a su lado con un vestido oscuro.

“Hace algunos años conocí a Christian Nodal y a Cazzu en un bautizo. Lindas y amables personas. Gracias por permitirme una foto”, dijo el sacerdote, quién puso en privado su cuenta de TikTok, mientras los internautas destacaban que era una burla para Ángela Aguilar.

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Foto que compartió el sacerdote junto a Cazzu y Nodal. / Redes sociales

¿La foto de Cazzu y Christian Nodal con el sacerdote fue en el bautizo de su hija?

Luego de que la imagen comenzó a circular nuevamente en redes sociales, se precisó que no corresponde a un bautizo relacionado con la hija de Christian Nodal y Cazzu, sino a un evento en el que ambos participaron como padrinos. La fotografía, de acuerdo con la información compartida junto a la publicación original, fue tomada en febrero de 2024, en el contexto de una ceremonia religiosa.

El sacerdote que difundió la imagen explicó que el encuentro ocurrió durante ese bautizo, mientras era parte de la celebración aunque en aquel entonces se rumoraba que se trataba del bautizo de la hija de Nodal y Cazzu o hasta de su boda, lo que fue desmentido posteriormente y antes de su relación con Ángela Aguilar.

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