Ángela Aguilar es interrumpida por gritos de “Cazzu” en pleno show: el incómodo momento que se volvió viral

Ángela Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que se difundiera un video que muestra un momento incómodo durante una presentación privada en Zapopan, Jalisco. La cantante, hija de Pepe Aguilar, fue recibida con gritos que mencionaban a Cazzu, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.

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Pepe Aguilar responde a los detractores de a Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal / IG: @pepeaguilar_oficial

¿Qué pasó con Ángela Aguilar en una marisquería de Zapopan?

El incidente se registró el 19 de marzo de 2026 durante un evento privado presuntamente organizado por una empresa tequilera en la marisquería El Cokin, ubicada dentro de una plaza comercial en Zapopan, Jalisco. Ángela Aguilar llegó al lugar para ofrecer un show con duración aproximada de dos horas.

Sin embargo, al momento de dirigirse hacia el escenario, un grupo de asistentes comenzó a corear el nombre de “¡Cazzu!”, situación que quedó captada en diversos videos difundidos en redes sociales. En las imágenes se observa a la cantante caminando por un pasillo mientras los gritos se intensifican.

De acuerdo con los clips que circularon en redes sociales, la intérprete reaccionó ajustándose el auricular, evitando el contacto visual con el público y apresurando el paso hacia el escenario. En el video también aparece una mujer que la acompañaba, quien voltea hacia los asistentes con un gesto visible.

El evento incluyó elementos promocionales como botargas, edecanes y música ambiental, lo que formaba parte de la dinámica del establecimiento durante esa jornada.

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¿Mensaje oculto? Nodal y Ángela Aguilar comparten publicaciones que dejan a todos con dudas. / Foto: IG/nodal

¿El video donde le gritan Cazzu a Ángela Aguilar es real?

Tras la viralización del video, surgieron dudas entre usuarios sobre la autenticidad del audio. Algunos internautas señalaron que los gritos hacia Ángela Aguilar podrían haber sido editados o amplificados, mientras que otros consideraron que sí correspondían al ambiente real del evento.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre si el audio fue modificado o si los gritos ocurrieron con la intensidad que se percibe en los videos difundidos. Aun así, el material acumuló miles de reproducciones y comentarios en distintas plataformas.

Entre las reacciones más recurrentes en redes sociales se encontraron frases como:



“¿Se presentó en un bar?”,

“Ya estás donde debes estar” o

“De decir ‘yo gané’ a cantar en marisquerías”.

También hubo usuarios que recordaron declaraciones de figuras del medio y señalaron que este tipo de presentaciones forman parte habitual de la carrera de los artistas.

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¿Cómo han reaccionado Ángela Aguilar y Christian Nodal ante las críticas?

En medio de la conversación digital y las constantes menciones a su vida personal, tanto Ángela Aguilar como Christian Nodal han adoptado una estrategia basada en responder con humor a los señalamientos y memes.

Durante un concierto en Tecámac, Estado de México, Christian Nodal hizo referencia directa a los comentarios que circulan en redes sociales. El cantante se dirigió al público con una frase que retomaba varios de los señalamientos que ha recibido, incluyendo su estatura, el uso de botas con tacón y los rumores sobre su vida personal.

Por su parte, la pareja también ha compartido contenido en redes sociales donde retoman frases que se han vuelto virales. Entre ellas destaca “Amoooor”, expresión que ambos han utilizado en publicaciones recientes y que ha sido retomada por usuarios en forma de memes.

Además, en el canal oficial de WhatsApp de Ángela Aguilar, ambos difundieron un video en el que recrean el tono de esa frase, en referencia a un clip previo relacionado con su boda, donde la cantante pronunció la frase “yo gané”, misma que también ha sido utilizada en redes sociales.

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