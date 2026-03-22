¿Boda religiosa de Nodal y Ángela Aguilar se cancela? Revelan que hay una fuerte crisis en su matrimonio

En 2025, Ángela Aguilar y Christian Nodal anunciaron con bombo y platillo que su boda religiosa estaba pactada para este año. Incluso mencionaron el lugar tentativo, además de que el cantante dijo que deseaba que su hija estuviera presente en ese momento tan especial.

Muchos esperaban que la pareja diera más detalles de la celebración. No obstante, y para sorpresa de muchos, ya no han querido hablar del tema. Aunque muchos lo atribuyen a los problemas legales que Christian tiene con Universal Music, sumado a la demanda que inició contra Cazzu, al parecer, todo se podría deber a una posible crisis matrimonial. ¿Divorcio en puerta? Esto es todo lo que se sabe.

Christian Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

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¿Qué se sabe sobre la boda religiosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Christian Nodal y Ángela Aguilar dijeron en su momento que la boda religiosa estaba programada para los primeros meses de 2026. Según Christian, la ceremonia se realizaría en Zacatecas y contaría con cerca de 200 invitados, incluyendo a su hija.

Y es que, a diferencia de su boda civil, dejaron ver que ahora quieren una celebración más grande. Recordemos que la pareja se casó en julio de 2024, en Cuernavaca. Solo asistieron familiares y algunos amigos muy cercanos.

Algunos concluyeron que la privacidad del evento se debió a toda la controversia que generó su romance. Y es que todo se dio en cuestión de meses. En mayo, Nodal anunció su noviazgo con Ángela, tan solo dos semanas después de haber terminado su relación de dos años con Cazzu. A los dos meses se casaron.

La rapidez de los acontecimientos hizo que muchos teorizaran que Christian le fue infiel a la madre de su hija con Ángela. Si bien han negado este hecho muchas veces, a lo largo del tiempo han surgido testimonios que lo confirmarían.

Aunado a esto, algunos medios, incluyendo a Javier Ceriani, han reportado que, presuntamente, Ángela es la que impide que Nodal conviva con su hija. El cantante también ha desmentido ser un “mal padre” y ha acusado a Cazzu de alejarlo de la menor. A raíz de esto, decidió iniciar un proceso legal para que, entre otras cosas, un juez dictara un acuerdo de custodia.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

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¿Ángela Aguilar y Christian Nodal en plena crisis matrimonial?

Hace poco, una tarotista identificada como Fanny Vega leyó las cartas de la pareja, principalmente para saber si se realizará la boda religiosa. Según su predicción, el evento no solo no se va a realizar, sino que la relación entre Nodal y Ángela Aguilar, aparentemente, peligra.

Vega señaló que, presuntamente, “una de las partes ya está cansada”, ya que al parecer tienen muchos problemas, algunos de índole económica.

“Aquí la que veo con los ojitos cerrados, que no quiere ver la realidad de la vida, es Ángela, pero aquí también me está mostrando una súper mala racha para cuestiones de pareja. Hay desequilibrio, obviamente económico; hay carencias que están tratando de recuperar, fechas no vendidas. Todo lo relacionado con el dinero se está moviendo muy lento, está estancado o inmóvil. Hace que sea más difícil la relación entre ellos” Fanny Vega

Y añadió: “Cuando Ángela todavía tenga esta esperanza de que se lleve a cabo la boda…Entonces, aquí más que tener una boda, veo un corte que justamente va a causar esta distancia, totalmente lo contrario de la boda. No creo que se lleve a cabo”.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Nodal y Ángela no han dado pistas o alguna señal de que su boda religiosa esté en fase de planeación, por lo que, para muchos, la aparente visión de la tarotista no sería del todo descabellada. No obstante, no hay nada oficial aún, por lo que todo queda en calidad de un simple rumor.

¿Cómo es la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Al menos de forma pública, Ángela Aguilar y Christian Nodal se han mostrado felices y enamorados. No obstante, de forma privada, la cantante sería muy celosa y controladora con él; al menos ese fue el testimonio que una amiga de Cristy Nodal, mamá del cantante, dio recientemente para TVNotas.

Según nuestra fuente, Cristy está preocupada por los problemas legales que tiene su hijo y considera que su nuera, en lugar de ayudar, solo lo perjudica más con su actitud.

“Cristy está muy preocupada por su hijo. Piensa que él está a punto de colapsar. Sabe que está muy presionado por todo y siente que Ángela, en lugar de contenerlo, lo cela y lo controla por todo. Su madre está desesperada, pero sabe que su esposo tiene razón. Dejar la carrera en manos de Pepe Aguilar puede ser muy peligroso. Ojalá que lleguen a un término medio y que el amor de familia pese más”, manifestó.

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