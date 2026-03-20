¿Nodal admite infidelidad a Cazzu? Lanza polémico comentario a su público: “Chaparrito, entaconado, infiel”

Christian Nodal volvió a colocarse entre las principales tendencias luego de un concierto en el Estado de México, donde sus declaraciones en el escenario generaron reacciones tanto en el público como en redes sociales. El intérprete, conocido por su estilo dentro del regional mexicano, dirigió un mensaje a las asistentes que rápidamente se viralizó sobre las burlas que ha recibido en redes sociales.

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Christian Nodal / Redes sociales

¿Por qué critican a Christian Nodal por usar botas con tacón?

En meses recientes, Christian Nodal ha sido objeto de comentarios y memes relacionados con su elección de vestuario, particularmente por el uso de botas con tacón alto. Este elemento de su imagen pública comenzó a generar conversación desde finales de 2025, cuando usuarios en redes sociales hicieron comparaciones y bromas sobre su calzado.

Algunos comentarios en redes incluso hacían referencia a si el estilo de botas estaba relacionado con el de Ángela Aguilar, lo que amplificó la conversación digital.

Tras su reciente presentación, el tema volvió a tomar fuerza, ya que su propia declaración en el escenario incluyó una referencia directa a las críticas que ha recibido.

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Botas de Christian Nodal / Facebook

¿Qué dijo Christian Nodal sinre la infidelidad y las burlas en pleno concierto?

Aunque no habló directamente sobre una supuesta infidelidad a Cazzu, durante el concierto, Christian Nodal sí hizo alusión a las críticas de manera directa al integrarlas en su discurso frente al público. La frase fue dicha antes de interpretar el tema “Dime cómo quieres”, lo que provocó risas entre los asistentes en el recinto.

“Aquí está su chaparrito, infiel entaconado” Christian Nodal

El comentario fue retomado rápidamente en redes sociales, donde se generaron diversas interpretaciones. Mientras algunos usuarios consideraron que el cantante estaba respondiendo a las burlas con humor, otros reprobaron el contenido de la frase. Entre los mensajes que circularon en plataformas digitales se leyeron expresiones como:



“Cree que es chistoso”,

“O sea que sí ve los comentarios de las redes” y

“Por fin aceptó la infidelidad”.

También hubo referencias a su vida personal, como “el ex de Cazzu” o “le faltó decir ‘soy un mal padre’”, lo que muestra cómo las conversaciones digitales integraron distintos temas relacionados con el artista.

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¿Qué dijo Christian Nodal sobre su situación con Cazzu y su hija?

Horas después del concierto, Christian Nodal habló ante medios de comunicación sobre la situación legal que mantiene con Cazzu, con quien tiene una hija en común.

El cantante explicó que ha decidido mantener en privado los detalles relacionados con su hija y su exposición pública.

“Yo, la verdad, todo el tema de mi hija, lo estoy reservando para lo que ella decida ser de grande, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener 100 por ciento mi apoyo, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible, en redes”, Christian Nodal

Además, detalló que la demanda que enfrenta está relacionada con ese objetivo:

“De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”. Christian Nodal

Según lo expresado por el propio artista, el proceso legal ya fue aceptado en México y se prevé que continúe en Argentina.

El intérprete también mencionó que este procedimiento busca establecer de manera definitiva los términos de la manutención de la menor, lo que forma parte de los acuerdos derivados de su relación con la artista argentina.

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