¿Indirecta para Cazzu? Ángela Aguilar dice que “el amor gana” tras demanda de Nodal por su hija

Christian Nodal está en medio de la polémica por la demanda en contra de Cazzu. El cantante, entre otras cosas, exige que se deje de “exhibir” a su hija en redes sociales y que un juez establezca un régimen de visitas “justo”. Muchos han criticado esta decisión, ya que tienen la percepción de que presuntamente no es un buen padre.

Hasta el momento, la argentina no ha dado su postura oficial ante esto. En tanto que Ángela Aguilar compartió un mensaje que, para muchos, fue interpretado como su reacción a las acciones de su actual esposo. Esto fue lo que dijo.

Ángela Aguilar y Nodal / Redes sociales

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¿Por qué Christian Nodal está demandando a Cazzu?

La paternidad de Christian Nodal ha sido puesta en tela de juicio en diversas ocasiones. Algunos medios y el periodista Javier Ceriani, han reportado que, presuntamente, el mexicano no convive con su hija, pues prefiere pasar el tiempo con Ángela Aguilar y la familia de esta.

Por su parte, Cazzu no solo ha dicho públicamente que no considera justa la pensión que su ex le da para la menor, sino que también lo ha acusado de presuntamente ser un padre ausente.

Nodal no ha dudado en defenderse de estos señalamientos. El artista sostiene que la madre de su hija solo usa a la pequeña para alimentar una “narrativa falsa” sobre él. También la acusa de obstaculizar la convivencia con la menor.

Según el artista, siempre ha tratado de ser un padre responsable, pero su ex se lo impide, pese a que siempre ha estado abierto a llegar a un acuerdo, por lo que tomó la decisión de iniciar un proceso legal que contempla principalmente estos puntos:

Que se deje de exponer a su hija en redes sociales

Que un juez establezca un régimen de visitas y custodia.

Que se establezca una pensión alimenticia.

Si bien Cazzu no ha dicho nada al respecto, hace poco compartió una serie de videos e imágenes de su hija. Asimismo, subió parte de su canción ‘Engreído’, lo que se ha considerado una especie de respuesta ante la situación.

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¿Ángela Aguilar apoya a Christian Nodal en la demanda contra Cazzu?

Ángela Aguilar, al menos de forma pública, ha tratado de mantenerse al margen de los problemas de su esposo. No obstante, hace poco compartió una imagen que, para muchos, fue interpretada como una manera de apoyar a su esposo.

A través de su canal de difusión, la joven subió la foto de una sala de estar con una televisión que mostraba el siguiente mensaje: “Love Wins”, lo que en español se traduce como: “El amor gana”.

Algunos internautas creen que es su forma de decir que, pese a los problemas, el amor siempre va a prevalecer, dejando ver así que se solidariza con Nodal ante toda esta situación.

El post fue muy criticado en redes sociales. Los detractores recordaron que, presuntamente, Ángela habría sido la amante de Nodal mientras este todavía seguía en una relación con Cazzu, quien a su vez tenía poco tiempo de haber dado a luz.

Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cómo es la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Christian Nodal y Ángela Aguilar se han mostrado muy felices y enamorados, tanto en redes sociales como en eventos públicos. Incluso ya tienen planes de casarse este año por la iglesia. Recordemos que ellos se casaron por el civil en julio de 2024.

No obstante, en entrevista para TVNotas, una mujer que se dice amiga de Cristy Nodal, mamá de Christian, contó que Ángela sería una persona muy “controladora”, lo que estresaría aún más al cantante, quien ha tenido unos meses complicados.

“Cristy está muy preocupada por su hijo. Piensa que él está a punto de colapsar. Sabe que está muy presionado por todo y siente que Ángela, en lugar de contenerlo, lo cela y lo controla por todo. Su madre está desesperada”, narró.

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