Christian Nodal y Ángela Aguilar desmienten rumores de presunto divorcio con romántica FOTO

Desde hace varios días, se había venido especulando que Christian Nodal y Ángela Aguilar, presuntamente, estaban al borde del divorcio. Según algunos medios, la pareja se separó tras todo el escándalo mediático que provocó el video de ‘Un Vals’, en el que aparece una modelo muy parecida a Cazzu.

Se comenzó a decir que esto fue la gota que derramó el vaso en su romance y muchos hasta empezaron a teorizar que pronto sacarían su comunicado de separación. No obstante, todo indica que el amor terminó triunfando, pues la pareja reaparece, aparentemente, más enamorada que nunca entre tanto dime y direte. Te contamos todos los detalles.

Ángela Aguilar y Nodal / Mezcalent

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¿Por qué se decía que Nodal y Ángela Aguilar estaban al borde del divorcio?

Más allá de la aparición de una modelo muy parecida a Cazzu en el más reciente video musical de Christian Nodal, se especulaba que la pareja, presuntamente, tenía problemas.

Poco después del escándalo por el video, el periodista Javier Ceriani destapó que, supuestamente, el cantante estaba engañando a su esposa con una dominicana. Según su información, se verían de manera clandestina en un lujoso departamento de Miami.

A la par de esto, algo que llamó la atención de la gente fue que el mismo Nodal anunciara que su boda religiosa en Zacatecas se aplazaría. Su explicación fue que querían esperar a que la inseguridad del lugar disminuyera.

Todo esto habría sido un detonante para que se separaran. Hubo muchas versiones de cómo se habría dado la presunta ruptura; algunas apuntan a que ella se habría ido de la casa que comparten en Houston, mientras que otras dicen que él se fue de la casa por petición de la cantante.

También se especuló que, presuntamente, los padres de Ángela, principalmente Pepe Aguilar, estaban muy enojados con Nodal y hasta le reclamaron por la manera en la que el estreno de ‘Un vals’ habría afectado la imagen de su hija.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

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Christian Nodal y Ángela Aguilar son captados juntos en medio de rumores de presunto divorcio

Todo indica que Christian Nodal y Ángela Aguilar están más enamorados y felices que nunca. En las últimas horas, se han filtrado fotografías que desmienten los rumores de una posible separación.

Durante la noche del pasado jueves 23 de abril, Kunno compartió una foto en la que se les puede ver a los tres abrazados en un avión. En la imagen venía la siguiente descripción: “Felices los tres”, echando por tierra así las especulaciones maliciosas.

Por si esto fuera poco, en la emisión de este viernes 24 de abril de ‘Venga la alegría’, los presentadores mostraron otra foto de la pareja antes de subir al avión. En dicha foto se les ve en la pista de aterrizaje con una trabajadora.

Según se informó en el matutino, ayer, Ángela estuvo acompañando a Nodal durante su estancia en un estudio de grabación en la Ciudad de México. Si bien todo apunta a que el matrimonio está mejor que nunca, algunos piensan que todo sería parte de una campaña para acallar los rumores.

¿Cuándo se realizará la boda religiosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Hasta el momento, Christian Nodal y Ángela Aguilar no han dado la nueva fecha para su boda religiosa. Si bien se tenía planeado que se realizara en mayo de este año, al final se terminó aplazando.

Cabe destacar que, hasta ahora, la pareja se ha mantenido relativamente alejada de las redes sociales en los últimos días y solo las usan para promocionar sus respectivos proyectos musicales.

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