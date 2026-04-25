Mhoni Vidente revela por qué Ángela Aguilar y Christian Nodal cancelaron su boda: ¿Fue falta de amor o dinero?

Christian Nodal y Ángela Aguilar no paran de protagonizar polémicas, desde rumores de infidelidad hasta una supuesta separación. Ahora, Mhoni Vidente reveló los motivos por los que habrían cancelado su boda, ¿falta de amor o de dinero? Te contamos los detalles.

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Mhoni Vidente destapa la razón de la boda cancelada de Ángela Aguilar y Nodal. / YouTube / Pixabay

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar están separados?

Las polémicas sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal surgieron tras el estreno del video “Un vals”, reciente tema del intérprete sonorense. En redes sociales, usuarios señalaron que la modelo que aparece en el video guarda similitudes físicas con Cazzu, lo que generó diversas interpretaciones en torno a la relación entre los artistas.

A esto se sumó la postura de Nodal respecto al proyecto, al indicar que únicamente posee los derechos de su voz, pero no de la música del tema. Este elemento fue retomado en distintas publicaciones digitales, donde también comenzaron a difundirse versiones sobre posibles diferencias derivadas del lanzamiento.

En ese contexto, el periodista Jorge Carbajal afirmó: “Como yo se los dije, Ángela estaba muy enojada, y con justa razón. Quedó muy mal como esposa, quedó como la burla de todo el mundo, y lo vimos en redes sociales: la burla de todo el mundo. Fue tan fuerte todo, que el día de hoy, hermanitas, el día de hoy, Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados. Están separados. Ángela no quiere saber nada. Y sinceramente les voy a decir: Nodal está muy contento de que Ángela no quiera saber nada”.

Hasta ahora, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han emitido declaraciones públicas que confirmen esta información, por lo que la supuesta ruptura se mantiene como un señalamiento sin confirmación oficial. Sin embargo, Kunno publicó unas fotos en las que se ven felices Nodal y Ángela con él y habría echado por tierra todos los rumores.

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Nodal y Ángela Aguilar planeaban casarse por la iglesia en mayo de 2026. / Redes sociales

¿Qué dijo Christian Nodal sobre su boda con Ángela Aguilar?

En entrevista para el canal Versión original, Christian Nodal habló sobre sus próximos proyectos musicales y respondió a las dudas en torno a su boda con Ángela Aguilar y explicó que los planes profesionales y personales no están ligados, y que cada tema se maneja de forma independiente. “No está planeado nada del álbum con la boda; son cosas que tenemos por separado. Incluso, nosotros hemos hablado mucho de casarnos en mayo y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo.”

El cantante detalló que la decisión de aplazar la ceremonia no responde a temas relacionados con la relación, sino a circunstancias externas que influyeron directamente en sus planes. De acuerdo con lo que explicó, ambos habían considerado realizar la boda en mayo, pero optaron por modificar la fecha y replantear el momento en que se llevará a cabo.

“Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito casi me explota, ¿verdad?, en el carro. Así que se va a posponer”, expresó el cantante sonorense.

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Christian Nodal y Ángela Aguilar pospusieron su boda por la iglesia. / Instagram

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Mhoni Vidente destacó durante sus predicciones en El heraldo de México que la grabación del video “Un vals” con Dagna Mata fue un martketing montado en el que “todo el mundo estuvo de acuerdo y en todas las formas”. Además, agregó que Ángela Aguilar y Christian Nodal “nunca estuvieron peleados, no están divorciados y ellos están felices de la vida”.

“Nodal sabía cómo estaba la muchacha (Dagna Mata) y Ángela Aguilar también, todo fue algo montado porque Nodal vendía más de 120 conciertos al año y empezó a bajar”, dijo la vidente.

A la par, mencionó que la boda de Nodal y la integrante de la dinastía Aguilar no se canceló por lo que anteriormente dijo Nodal que querían celebrarla en Zacatecas, sino porque no hay dinero para realizar la ceremonia que supuestamente quiere Pepe Aguilar.

"¿Se canceló la boda por lo de Zacatecas? No, porque no hay dinero, por más que hayas vendido la nota a una revista, por más que hayas conseguido patrocinadores, no hay dinero para hacer una boda como Pepe Aguilar quiere hacer la boda. Ya Pepe se lavó las manos y le dijo: ‘Nodal, tú tienes que hacerte cargo de eso. Yo ya no te voy a ayudar”, mencionó Mhoni Vidente.

Respecto a los rumores que señalan que Ángela Aguilar habría tenido una relación con Saúl ‘el Canelo’ Álvarez, la astróloga dijo que esto no sería cierto porque el boxeador mexicano “es de otro tipo de gusto”.

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