Ángela Aguilar habría intentado atentar contra sí misma tras supuesta infidelidad y separación de Nodal, aseguran

Mucho se ha dicho en estos últimos días sobre el matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. A raíz del estreno de ‘Un vals’, video musical de este último en el que aparece una modelo que, para muchos, es muy parecida a su ex Cazzu, se destapó que, presuntamente, la pareja ya estaría separada.

Y es que se dice que esto habría sido la gota que derramó el vaso, pues también se dijo que, supuestamente, Nodal le estaba siendo infiel a la hija de Pepe Aguilar con una dominicana, de quien hasta ahora se desconocería su identidad.

En medio de todo esto, ha comenzado a circular la versión de que, presuntamente, la joven habría intentado desvivirme. Te contamos todo lo que se sabe.

Ángela Aguilar y Nodal / Redes sociales/Mezcalent

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¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se divorcian?

Diversas versiones indican que el lanzamiento de ‘Un vals’ no solo provocó la molestia en Ángela Aguilar, sino también en el propio Pepe Aguilar. El enojo habría aumentado después de que Christian Nodal lanzara un comunicado en el que prácticamente se deslinda de todo y sostiene que, presuntamente, no tuvo nada que ver con la producción del material.

Por su parte, el periodista Jorge Carbajal mencionó que, presuntamente, Ángela corrió a Nodal de la casa que comparten y actualmente estarían separados. Supuestamente, le habría llegado información de que el cantante quiere que ella tome la decisión de divorciarse para evitar el caos mediático.

“Fue tan fuerte todo, que el día de hoy, hermanitas, el día de hoy, Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados. Están separados. Ángela no quiere saber nada. Y sinceramente les voy a decir: Nodal está muy contento de que Ángela no quiera saber nada”, relató.

En tanto que el comunicador Javier Ceriani reportó que, supuestamente, Pepe Aguilar habría confrontado a su yerno por haber dejado a su hija “en ridículo”. Añadió que Nodal habría salido de su casa entre “insultos y mentadas”.

“Hubo gritos, pleitos y mentadas… hubo de todo. Pepe Aguilar ya habría entrado al quite para defender a su hija. Fue y le gritó a Nodal; le dijo: ‘No te pases con mi hija, la pusiste en ridículo frente a todo el mundo. Estamos tratando de limpiar su imagen y vienes tú a hacer otro escándalo”. Javier Ceriani

Cabe destacar que, hasta el momento, no ha habido declaraciones oficiales que confirmen la separación entre los cantantes. Sin embargo, el tema se ha vuelto muy mediático y muchos ya lo han tomado como verdad.

Video ‘Un vals’ / Redes sociales/Mezcalent

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¿Por qué dicen que Ángela Aguilar intentó quitarse la vida?

Hace unas horas, un influencer identificado como Kevin Portillo compartió un video diciendo que, presuntamente, Ángela Aguilar habría intentado desvivirse a raíz de todo el escándalo por la supuesta separación e infidelidad de Christian Nodal.

Según el usuario, la información habría sido obtenida desde las oficinas de la familia Aguilar. Señaló que, hasta el momento, se desconocen detalles de su estado de salud.

“Ángela Aguilar trató de desvivirse, supuestamente por todo lo que está pasando en estos momentos. Recordemos que una modelo de un video musical de Christian Nodal era muy parecida a Cazzu en una canción dedicada a Ángela Aguilar… Después, el periodista Javier Ceriani nos compartió que, supuestamente, Nodal tenía una amante de toda la vida y que la seguía viendo aún cuando estaba casado con Ángela”. Kevin Portillo

Si bien el joven aclaró que esto solo era un rumor y nada estaba confirmado, rememoró que, en su momento, Dagna Mata, la modelo del video ‘Un vals’, sostuvo que Ángela estaba muy dolida.

Pese a solo ser una especulación, las redes sociales explotaron. Algunos internautas pidieron empatía para la joven, mientras que otros consideran que todo sería parte de un “truco publicitario” para limpiar su imagen.

¿Christian Nodal engañó a Ángela Aguilar?

Aunque no es nuevo el rumor de que Christian Nodal engaña a Ángela Aguilar, ahora tomó más relevancia con el estreno de ‘Un vals’. Y es que, según Javier Ceriani, el cantante ahora tendría una relación extramarital con una dominicana.

Supuestamente, el mexicano y su presunta amante se reúnen en un departamento en Miami. Tendrían encuentros esporádicos y breves debido a la apretada agenda de él. Javier también volvió a sacar a colación la especulación de que, presuntamente, Pepe Aguilar le hizo firmar a Nodal un contrato prenupcial que lo obliga a pagar una fuerte cantidad de dinero, en caso de que le sea infiel a su hija.

El comunicador indicó que esto sería la razón por la que el artista no le ha pedido el divorcio a Ángela y espera que ella lo haga. Cabe mencionar que, en su momento, Pepe desmintió el asunto del contrato prenupcial. Sin embargo, con todo lo que ha pasado, muchos creen que todo es posible.

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