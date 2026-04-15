Dagna demanda a Nodal por “Un vals”, denuncia intento de silenciarla y surge comunicado: ¿Ángela Aguilar reacciona?

Lo que parecía un videoclip más de Christian Nodal terminó desatando una tormenta mediática. Dagna Mata, modelo del video ‘Un vals’, asegura que nunca le dijeron que sería protagonista, no le han pagado y ahora enfrenta presiones para callar. El tema ya escaló a lo legal y salpicó directamente a Ángela Aguilar.

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Video ‘Un vals’ / Redes sociales/Mezcalent

¿Quién es Dagna Mata y por qué su participación en ‘Un vals’ de Christian Nodal desató la polémica?

Dagna Mata, modelo e influencer mexicana radicada en España, jamás imaginó que su participación en el videoclip ‘Un vals’ de Christian Nodal la colocaría en el centro de una controversia que hoy rebasa lo mediático y apunta a un conflicto legal.

Tras el estreno del video, usuarios en redes sociales comenzaron a comparar su apariencia física con la de Cazzu, ex pareja del cantante, avivando teorías sobre una posible intención detrás del casting.

En entrevista con El Gordo y la Flaca, Dagna decidió contar su versión y dejar claro que ella no buscó protagonismo ni polémica. “Han sido días muy difíciles. Han pasado cosas que yo no me esperaba, pero trato de sobrellevarlo”, confesó visiblemente afectada.

La modelo explicó que fue contactada por una amiga fotógrafa para participar en el videoclip, grabado entre León y Asturias, en España. Aunque destacó que fue una experiencia visualmente impresionante, jamás pensó que su rol sería central: “Fue mi primera vez en la nieve, la producción fue increíble, pero no pensé que sería la protagonista”.

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Dagna Mata / Redes sociales

¿Dagna Mata sabía que sería la protagonista del video ‘Un vals’ de Nodal?

Uno de los puntos más delicados del caso es cómo fue contratada Dagna Mata. Según su testimonio, su contrato la acreditaba únicamente como artista secundaria, no como la figura principal del videoclip.

“Firmé como extra, jamás me dijeron que sería la protagonista. Me enteré al ver el video ya editado”, declaró, señalando un cambio radical en las condiciones iniciales del proyecto.

Sobre las comparaciones con Cazzu y las teorías de que su elección fue estratégica, Dagna respondió con firmeza:

“Quiero pensar que fue por mi trabajo y por mi trayectoria, no por otra razón, aunque la comparación siempre termina afectando a las mujeres en esta industria”. Dagna Mata

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Modelo del video “Un vals” de Christian Nodal. / Redes sociales

¿Por qué Dagna Mata inició acciones legales contra el equipo de Christian Nodal?

La polémica tomó un giro aún más serio cuando Dagna Mata reveló que, pese a haber grabado el videoclip en febrero, no ha recibido el pago acordado, situación que ya la llevó a buscar asesoría legal.

“No me han pagado. Prometieron hacerlo en 30 días y ya han pasado 90. Es algo que pasa mucho en la industria, sobre todo cuando estamos en una posición vulnerable”, denunció.

Pero eso no es todo. La modelo también aseguró que, tras estallar la controversia, comenzaron las presiones para que guardara silencio:

“Sí, pues al final a mí me han pedido como que firme un contrato porque no quieren que publique nada, que diga nada. Pero al final esto ha tenido como mucha repercusión en mi trabajo”. Dagna Mata

Dagna fue contundente al afirmar que no está dispuesta a quedarse callada: “Me parece que si alguien se quiere aprovechar de tu trabajo, ya no estamos como para quedarnos callados tampoco”.

Según explicó, su intención no es confrontar directamente a Christian Nodal, sino señalar una problemática constante en la industria musical y audiovisual.

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¿Ángela Aguilar le mandó mensaje a Dagna Mata por la polémica de ‘Un vals’ de Christian Nodal?

El nombre de Ángela Aguilar inevitablemente entró en la conversación después de que Dagna revelara que la cantante estaría profundamente afectada por la situación.

“Supuestamente ella está muy afectada, lo cual entiendo porque siempre terminamos siendo las mujeres las señaladas y comparadas”, declaró la modelo.

La polémica creció cuando, en el programa Dulce y Picosito, el periodista Gabo Cuevas aseguró que Ángela habría enviado un mensaje privado relacionado con el tema:

“Sé de muy buena fuente que Angelita ya le escribió a la hermana. Y no le escribió para decirle precisamente ‘wow, qué padre trabajo’ ¿pero ella qué culpa tiene?”. Gabo Cuevas

Periodista Gabo Cuevas

Aunque el contenido del mensaje no se ha revelado, esta afirmación avivó aún más las especulaciones sobre la incomodidad de la cantante frente a la controversia.

Por su parte, el director del videoclip, Juan Barbazán, salió a dar la cara y deslindó a Christian Nodal de cualquier intención detrás del casting, asegurando que el parecido con Cazzu no fue planeado. Incluso ofreció una disculpa directa:

“Lo único, desde aquí pedirle disculpas a Ángela por si se ha sentido ofendida o algo por el estilo por este error”. Director del videoclip, Juan Barbazán

Dinastía Aguilar rompe el silencio y envía comunicado: ¿qué postura tomó la familia Aguilar ante los rumores sobre Ángela?

Hasta ese momento, no existía ningún posicionamiento oficial por parte de la dinastía Aguilar, por lo que gran parte de lo que circulaba en redes sociales y algunos espacios digitales se movía en el terreno de la especulación y los trascendidos sin sustento.

Sin embargo, la respuesta finalmente llegó. A través de sus redes sociales oficiales, la familia Aguilar decidió romper el silencio y fijar una postura clara mediante un comunicado de prensa, con el que buscó frenar versiones falsas, deslindar responsabilidades y llamar a la responsabilidad mediática.