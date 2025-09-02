Gael García Bernal: Corren a su medio hermano del trabajo por mariguano y satánico

El actor Gael García Bernal (46 años) se ha caracterizado por llevar una carrera y vida personal libres de escándalos, pero su medio hermano, José Emilio García (27), le ha dado grandes dolores de cabeza… Antes de fallecer, José Ángel García, padre de ambos, dejó como una de sus últimas voluntades que su hijo mayor encaminara al menor por buenos pasos, pero esto no ha sido posible.

En diciembre de 2021, el joven reveló en sus redes sociales que había estado internado en una clínica de rehabilitación por depresión, alcoholismo y consumo de drogas. También dijo que ahí habían querido abusar sexualmente de él. En julio de 2023, su madre lo corrió de la casa, y posteriormente lo arrestaron porque lo vieron sospechoso en la calle. Tuvo que pedir dinero para recuperar su libertad y no dormir a la intemperie.

José Emilio García, José Ángel García, su padre y Gael García Bernal

¿Por qué despidieron al medio hermano de Gael García Bernal de su trabajo?

De acuerdo con una amiga, su suerte parecía que ya había cambiado, pues hace medio año consiguió un muy buen trabajo. “Lo reclutaron en un centro de contacto, donde empresas estadounidenses contratan para que les lleven el servicio administrativo. José Emilio tenía el puesto de agente y se encargaba de recolectar papeles para las facturaciones. Tenía un buen sueldo, 18 mil pesos mensuales más bonos. Para ese trabajo es necesario hablar perfecto el inglés y él lo hace de maravilla”.

Los problemas comenzaron a los 3 meses de haber sido contratado: “Daba muchos problemas. Llegaba en estado inconveniente, oliendo a alcohol y a mariguana. Lo peor es que su aroma invadía el piso ¡y todos se daban cuenta! En su taza de café metía cerveza y alcohol. Se la pasaba tomando”.

Buscaba la forma de escaparse de la oficina antes de que terminara su turno. “Le costaba mucho estar en la empresa. Su horario de trabajo era de 7 am a 4 pm, pero se salía antes o alargaba su hora de comida. A pesar de que lo regañaban, no hacía caso”.

José Emilio García se pintaba los ojos y los labios de negro, y hablaba abiertamente de su afinidad con el satanismo.

¿De qué trabajo despidieron al medio hermano de Gael García Bernal?

De acuerdo con nuestra fuente, al hermano de Gael García lo despidieron del centro de contacto, donde empresas estadounidenses contratan para que les lleven el servicio administrativo porque tenía actitudes extrañas que intrigaban a sus compañeros.

“Te hablaba de una cosa y de repente te decía otra que no tenía nada que ver. Parecía como si fuera otra persona. Un día altanero y al siguiente tranquilo. Además, él aseguraba que era ‘el Cuervo’, personaje de la película de Brandon Lee. Se pintaba los ojos y los labios de negro, y se dibujaba figuras en la cara. Decía abiertamente que era satanista. Siempre llevaba un peluche de un ‘Baphomet’, un símbolo esotérico”.

Hace poco más de un mes lo sacaron de la empresa. “Le dijeron que no podía trabajar así (en estado inconveniente) y lo corrieron. Se fue de malas. Volvió recién por su finiquito y pidió disculpas, pero ya no lo aceptaron”.

Sus gustos también sacaron de onda a sus compañeros. “Le gustan las trans. Él mismo lo dice. En la oficina había una que le agradaba mucho. Se hablaban, pero no sé si llegaron a algo”.

¿Qué hace actualmente José Emilio García, medio hermano de Gael García?

“Ahorita la está haciendo de DJ. Te puedo asegurar que no es un mal muchacho. Tiene nobles sentimientos. Cuando le ponía empeño al trabajo era súper talentoso y capaz, solo que está muy desubicado. Ojalá su hermano Gael lo pueda ayudar. Si estuvieran más cerca, estoy segura de que él podría salir adelante”.

José Emilio nuevamente vive con su mamá, pero aseguran que se la pasa obsesionado con su hermano Gael y con su papá. “Necesita su reconocimiento y que lo acepte. Lo quiere mucho. Dice que ya ha hablado con él y que no le guarda resentimiento. Además, no deja de hablar de su papá. Le cuesta mucho dejar las cosas atrás”, finalizó.

Actualmente, José Emilio vive con su madre y trabaja como DJ, mientras busca el reconocimiento de su hermano famoso.

¿Cómo era la relación entre José Emilio y su papá José Ángel García?

El director y Carla Ríos se conocieron a finales de 1996. En 1998 nació José Emilio. Tras varios problemas de pareja, decidieron separarse en 2005, cuando José Emilio tenía 7 años. Esto fue un duro golpe para él, ya que su papá se fue de casa.

Aunque José Ángel siempre apoyó a su hijo, en 2017 Carla interpuso un juicio por manutención. José Emilio siempre vivió con su mamá, aunque esporádicamente se iba por temporadas a vivir con su padre.

Cuando su hermano Gael se mudó al extranjero, la cercanía entre ellos se rompió. También lo afectó mucho. En mayo de 2021, José Emilio escribió esto de su hermano y de su padre: “Ojalá algún día pudiera llegar a ser como Gael. Mi papá lo vio crecer y convertirse en uno de los mejores actores. Lo vio cumplir sus sueños y llevar el apellido García a lo grande. En cambio, yo soy todo lo contrario. No tengo ni trabajo ni estudio. Solamente causo problemas. Arruino todo”.

