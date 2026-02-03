Famoso actor es hospitalizado tras sufrir doloroso accidente que ¡le dejaron quemaduras de segundo grado!

Recientemente Ricardo Peralta vivió un fuerte susto con el incendio de su camioneta, ahora se revela que durante el rodaje de la nueva versión de “Cumbres borrascosas” vivió un momento de tensión que nadie esperaba. Lo que parecía una simple jornada de grabación terminó con uno de sus protagonistas en el hospital tras sufrir un doloroso accidente doméstico que le dejó quemaduras severas en la espalda y encendió las alarmas entre el elenco y la producción.

¿Qué actor sufrió accidente que le dejó quemaduras severas?

El actor australiano Jacob Elordi, conocido por proyectos como “Euphoria” y “Frankenstein”, fue quien pasó por el susto y dejo a sus compañeros alarmados.

Actualmente se encuentra promocionando la nueva adaptación de “Cumbres borrascosas”, dirigida por Emerald Fennell, donde interpreta al intenso y atormentado Heathcliff.

Jacob Elordi sufrió fuerte accidente mientras se daba un baño de vapor. / IMDB

Durante varios días corrió el rumor de que el actor había sido hospitalizado, pero nadie sabía exactamente qué había ocurrido. Algunos incluso pensaron que se trataba de un accidente en el set o de una escena peligrosa.

La sorpresa fue mayor cuando se supo que el incidente no tuvo nada que ver con la filmación.En realidad, todo sucedió fuera del rodaje, en un momento cotidiano.

El propio Elordi contó después lo ocurrido en una entrevista con” Esquire”, donde relató con detalle cómo terminó con quemaduras de segundo grado.

¿Cómo fue el accidente que llevó a Jacob Elordi al hospital de emergencia?

Según Jacob Elordi, hizo una broma antes de su accidente.Mientras le colocaban prótesis de maquillaje para simular cicatrices en la espalda, alguien comentó que Daniel Day-Lewis seguramente habría llegado con heridas reales por su famoso método de actuación.

Jacob se rió y siguió el juego.“Pues me voy a automutilar el fin de semana para demostrarte que YO SOY Heathcliff”, dijo entre carcajadas.

Lo que nadie imaginaba era que días después viviría algo parecido, pero por accidente. Tras una jornada pesada de trabajo, decidió relajarse en una ducha de vapor.

Mientras se inclinaba para lavarse los pies, apoyó la espalda en un tubo metálico por donde pasaba vapor muy caliente. El contacto fue inmediato y muy fuerte.

“Apoyé la espalda y se quedó pegada al metal caliente. Me levanté gritando; me arrancó la piel de la espalda”, contó.El dolor fue tan intenso que tuvieron que llevarlo al hospital de inmediato.

¿Cómo está Jacob Elordi tras ser hospitalizado de emergencia por accidente?

La noticia preocupó a todo el equipo. La directora incluso confesó que pensó que había sufrido algo mucho más grave, como un choque de auto. Sin embargo, ese accidente fue hace meses por lo cual Jacob Elordi se encuentra de maravilla.

Por suerte, las lesiones no pasaron a mayores. Los médicos confirmaron que se trataba de quemaduras de segundo grado, dolorosas pero tratables.

Después de unos días de reposo, Jacob regresó al set para continuar con la película. Aunque quedó adolorido, pudo retomar su papel sin complicaciones.

Actualmente, Jacob Elordi se encuentra en Francia junto a Margot Robbie. Ambos promocionan la película “Cumbres borrascosas” que llegará a las salas del cine el próximo 14 de febrero.

