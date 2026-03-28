Exconductor de Sale el sol salió del clóset y su hijo, querido actor, revela cómo se enteró, ¿en plena entrevista?

Luego de que el querido actor de telenovelas Axel Santos saliera del clóset, ahora, llamó la atención la historia de un exconductor de ‘Sale el sol’, quien contó si tuvo miedo de revelar que le gustan los hombres. Eso no es todo, su hijo, quien es un famoso actor, sorprendió al confesar cómo se enteró de que su padre es gay. ¿Cómo reaccionó? Te contamos todo lo que dijo.

Conductor de Sale el sol sale del clóset / Redes sociales

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¿Qué exconductor de ‘Sale el sol’ salió del clóset?

En octubre del 2024, Joanna Vega-Biestro se preparó para un gran desafío profesional; se unió al noticiero ‘De pisa y corre’. Por esta razón, tuvo que ausentarse de algunas emisiones de ‘Sale el sol’.

Lo anterior llevó a que se buscara su reemplazo durante su ausencia. Se trató de Óscar Madrazo, quien estuvo como conductor, por unos días, en la sección de ‘Pájaros en el alambre’ de ‘Sale el sol’.

Óscar Madrazo estuvo como conductor suplente de Joanna Vega-Biestro en Sale el sol. / IG: @madrazooscar / @axelmadrazo

Aunque Óscar Madrazo no ha dado muchos detalles sobre cómo salió del clóset, en una sección de preguntas y respuestas en un medio de circulación nacional expresó si “le dio miedo” revelar que le gustan los hombres.

“No, no me dio miedo (salir del clóset), para nada”. Óscar Madrazo

Eso no es todo; en una entrevista con Rodner Figueroa, confesó lo difícil que fue convertirse en el primer papá gay en México.

Óscar Madrazo “Nunca me ha importado lo que la gente piense. Eso es lo más importante… Hace 22 años que empecé los trámites; no se sabía cómo encontrar el hilo de cómo hacerlo (ser papá). Yo lo tuve que hacer a mi manera, traté de adoptar; no era posible que te dieran en adopción, pues a un hombre, soltero y gay”.

No obstante, el famoso encontró el proceso de reproducción de gestación subrogada o bien vientre en alquiler en Estados Unidos, lo que lo llevó a lograr su sueño de ser padre.

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¿Quiénes son los hijos de Óscar Madrazo y qué dijo sobre convertirse en papá soltero?

Además, en una plática para ‘Escándala’, Óscar Madrazo compartió cómo la mujer que le prestó el vientre le dio a conocer que se convertiría en padre soltero de, ¡gemelos!

Entre lágrimas, dijo:

“Me dice: ‘Óscar, ¿estás sentado?’. Y yo (le contestó): ‘Sí’. Me dice: ‘Son dos… Para mí son unos meses; vas a ser un extraordinario padre. Yo te voy a dejar decidir, ¿quieres tener a los dos?’. Le dije: ‘Por supuesto que sí, claro que sí'… Nunca tuve miedo, eso fue lo que siempre me movió”. Óscar Madrazo

Los hijos de Óscar Madrazo son:

Anyk Madrazo Hassey y

Axel Madrazo Hassey, actor y protagonista de la serie ‘Nadie nos va a extrañar

Óscar Madrazo tiene dos hijos, quienes son gemelos. / IG: @madrazooscar / @axelmadrazo

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¿Cómo se enteró Axel Madrazo de que su papá, Óscar Madrazo, es gay?

Ahora, Óscar Madrazo entrevistó a su hijo, el actor Axel Madrazo, para su pódcast ‘¡Qué madrazo!’. En dicha plática, el joven reveló cómo se enteró de que a su padre le gustan los hombres.

“Es algo que yo he sabido, pues, a lo largo de toda mi vida, porque así ha sido. Yo siento que, cuando naces en esa situación, pues como que no lo dudas, no lo entiendes de otra forma cómo es, porque, pues, así es, así es como lo has visto, así como lo has vivido”, dijo.

Axel Madrazo, hijo de Óscar Madrazo. / IG: @madrazooscar / @axelmadrazo

“Has visto a tu papá en relaciones con otros hombres. Como que no lo ves de otra forma… Más que yo lo haya vivido diferente en mi vida, yo creo que lo he vivido diferente por la gente en mi entorno. O sea, de repente, claro que llegas a tu escuela y tus amigos... Ves que es diferente, que sus papás son hombre y mujer y que ellos viven de tal forma. Es también diferente pensarlo, que yo he tenido un papá soltero y gay al mismo tiempo”. Axel Madrazo

Por su parte, Anyk Madrazo, su hermana, no ha dado a conocer cómo se enteró de que su padre, Óscar, es gay, así como su percepción ante su orientación sexual.

Así lo dijo:

¿Quién es Óscar Madrazo?

Óscar Madrazo es un reconocido modelo, conductor de televisión y empresario mexicano que ha dejado una huella importante en la industria de la moda y el entretenimiento en el país. Ha ganado notoriedad por su participación en programas como:



Mexico’s next top model,

Fashion Hunter,

Además de formar parte como juez en Drag Race México, consolidándose como una figura influyente tanto en la televisión como en el mundo fashion.

Óscar Madrazo y su hijo. / IG: @madrazooscar / @axelmadrazo

Nació el 27 de julio de 1969 en la Ciudad de México y comenzó su carrera en el modelaje desde muy pequeño, apenas a los nueve años, impulsado por su madre, Gabriela Hassey de Madrazo. Más adelante, a los 19 años, creó su propia agencia, Contempo Models, la cual ha colaborado con figuras internacionales de gran renombre como Claudia Schiffer, Tyra Banks y Naomi Campbell.