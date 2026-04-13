Ulises de la Torre, tras ser visto trabajando en taquería, reaparece en Sale el sol: ¿Se integra como conductor?

Luego de una inesperada salida de Televisa, el conductor Ulises de la Torre fue visto trabajando en una taquería al sur de la CDMX. Aunque estaba lejos de los foros, esta mañana se presentó en Sale el sol y muchos ya especulan una nueva oportunidad de trabajo en televisión. ¿En qué programa?

Ulises de la Torre / Redes sociales

¿Por qué Ulises de la Torre trabaja actualmente en una taquería de la Ciudad de México?

En entrevista para TVNotas, Ulises de la Torre contó la razón por la que salió de Expreso de la mañana, programa en el que participó a lo largo de varios años.

Tras 14 años en Expreso de la mañana, hubo cambios administrativos y, lamentablemente, tocó salir. Tomaron la decisión de incorporar a un nuevo elenco. Ulises de la Torre

Según su testimonio, la noticia la recibió de manera inesperada, le cayó de “zopetón” y sin previo aviso, ya que presuntamente no tenía dinero para seguirle pagando: “ La razón que me dieron fue que ya no tenían dinero para pagarme. Tuvieron que contratar a otros conductores que seguramente cobran menos ”, mencionó.

Aunque ha recibido críticas y burlas por su nueva faceta como emprendedor, Ulises nos dijo que esos comentarios no le afectan, ya que también ha formado una larga trayectoria a lo largo de los años, algo por lo que mucha gente lo recuerda:

No se minimiza ningún trabajo. Poner una taquería con este perfil me hace sentir muy orgulloso. (...) Con mucho orgullo y dignidad les doy las gracias por difundir mi negocio. Ha sido un camino laborioso, pero satisfactorio. Eso no quiere decir que me alejaré de las pantallas. Solo que ahorita estamos en este emprendimiento. Ulises de la Torre

Ahora, su regreso a la televisión parece ser más pronto de la esperado. ¿En qué programa participó recientemente?

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Ulises de la Torre / Alejandro Isunza, redes socIales e IG @udelatorre_b, @cuentaMeloyaoF

¿Ulises de la Torre se unirá a Sale el sol tras ser visto trabajando en una taquería?

El conductor Ulises de la Torre ha dado de qué hablar a lo largo de las últimas semanas gracias a su emprendimiento. Lejos de los foros, muchos especulaban que su carrera en televisión había llegado a su fin, pero al parecer no es así.

Este lunes 13 de abril De la Torre estuvo presente en Sale el sol, el matutino de Imagen Televisión que se ha convertido en uno de los favoritos del público en México.

El también actor no solo regresó como invitado especial del programa, sino que aprovechó el espacio para presentar su nuevo emprendimiento gastronómico y su especialidad. la barbacoa de picaña. Ulises contó que este proyecto no nace de una acción desesperada o respuesta a un presunto desempleo, si no que es algo que ha sido planeado desde el 2020:

Este proyecto, lo tengo pensado desde el 2020. Ya tenía ganas de arrancar eso, yo lo hacía en reuniones y a las personas les gustaba mucho y me animé. Ulises de la Torre

Por último, confirmó lo que se venía diciendo sobre su salida de Expreso de la mañana, una situación que no fue planeada y que le tomó por sorpresa: “ Se cumplió un ciclo maravilloso, muy agradecido con toda la gente. (...) No fue una cosa planeada, fue un poco abrupto, un poco tajante ”, señaló.

Por ahora, Ulises de la Torre no se quedará como conductor de Sale el sol , ni tampoco ha confirmado que sea algo definitivo, ya que solo fue presentado como invitado para dar a conocer su nuevo negocio.

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¿Cuál es la trayectoria de Ulises de la Torre?

Ulises de la Torre es un conductor y actor mexicano que se ha convertido en un habitual de la televisión nacional, formando una trayectoria de más de 20 años.

A lo largo de su carrera, participó en diversos proyectos como actor, algunos son:



La rosa de Guadalupe ,

, Como dice el dicho y,

y, Código postal.

En cuanto a programas de TV, no solo se ha dedicado a la conducción o a la información, si no también a la comedia, siendo elenco de proyectos como: La parodia, El privilegio de mandar y la telenovela 3 familias.

Su incursión en la conducción llegó como parte del equipo del programa matutino Expreso de la mañana, producción de Televisa.

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