Ulises de la Torre revela si le interesa reconciliarse con su hermano, Arath de la Torre

Le preguntamos a Ulises de la Torre (46 años) si tomaría la iniciativa de hablarle a su hermano Arath (49) y buscar la reconciliación. Recordemos que han tenido una relación ‘intermitente’ (palabras de Arath) y que la prensa especuló que esto se debe a que supuestamente Ulises no soporta ser la sombra de su hermano.

Ulises de la Torre habla del éxito que tuvo Arath en ‘La casa de los famosos México’

Al preguntarle al actor acerca del desméño del conductor de ‘Hoy’ en el reality, nos dijo:

“Mi hermano jugó muy bien. Fomentó muchos valores. Aguantó muchísimo. Es una persona muy fuerte y mandó mensajes positivos a las personas que han sido atacadas de la misma forma”. Ulises de la Torre

“LCDLFM es un fenómeno televisivo. Arath se ganó el amor del público. Me da tanto gusto ver que le ha ido increíble en cada uno de sus proyectos. Le mete su calidad histriónica, su talento y humanidad”.

Ulises de la Torre revela si está interesado en hacer las paces con su hermano

“En algún momento tendremos la oportunidad de hablar. No tiene que haber un evento trágico para que eso suceda. Nuestra relación no depende de un reality. Son cosas muy diferentes”.

“Todo dependerá de nuestros tiempos. Siempre he tomado la iniciativa de hablar con él. Arath sabe perfectamente que, cuando me necesite, ahí estaré y viceversa. Lo tenemos muy claro. No sé si me atrevería a meterme a LCDLFM. Tampoco sé si sea conveniente que el público me vea como el hermano de… Tal vez dejaría pasar unas temporadas más”.

Ulises de la Torre nos habla de sus proyectos en la televisión

Ulises tiene claro que a las nuevas generaciones les toca ocupar los papeles juveniles, como fue su caso en la telenovela Código postal, en la que era uno de los atractivos visuales del elenco.

“Afortunadamente, he seguido vigente en el medio. Ahora me he enfocado más a la conducción, al teatro y al periodismo. Hay que entender que vienen nuevas generaciones y lo único que nos queda es adaptarnos. Es un ciclo natural y lógico”.

El actor está dispuesto a adaptarse a los cambios para mantenerse en el gusto del público: “He visto a los nuevos talentos entrenándose para esta hermosa profesión: Jóvenes guapos y guapas, lúcidos y con cuerpazos. Me da nostalgia, pero he llevado mi carrera con dignidad. Lo único que me queda es adaptarme a lo nuevo para no dejar de estar vigente”.

“Estoy agradecido con la gente por pensar que sigo siendo un actor sexy, con todo y canas (ríe). No sé si lo soy. Sin embargo, soy un señor sano y en paz. Tengo mucha vitalidad y energía para seguir trabajando y contando historias. Estoy agradecido por los piropos”, concluyó.