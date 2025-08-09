Equipo de Priscila Valverde denuncia ataques y discriminación en redes por La casa de los famosos México

La estancia de Priscila Valverde en La casa de los famosos México ha escalado en tensión fuera de las paredes del reality. La modelo y exreina de belleza, nominada por segunda semana consecutiva para abandonar la competencia, ha sido blanco de fuertes críticas y mensajes ofensivos en redes sociales. ¡Su equipo la defiende con un comunicado!

El equipo de la exreina de belleza se ha pronunciado en la cuenta oficial de Instagram de Valverde y busca frenar lo que describen como una escalada de hostigamiento digital. El texto subraya que, si bien el formato del programa fomenta la competencia y la opinión del público, esto no justifica ataques que traspasen los límites del respeto, especialmente cuando involucran referencias a la apariencia física o el origen étnico de la participante.

Te puede interesar: Mar Contreras llora por Adrián Di Monte en ‘La casa de los famosos México'; la tunden en redes

Priscila Malverde en La casa de los famosos México 2025 / Instagram

¿Por qué atacan a Priscila Valverde en redes sociales por su participación en La casa de los famosos México?

Tras la última gala de nominaciones, el nombre de Priscila Valverde volvió a aparecer en la lista de posibles eliminados, lo que dividió opiniones entre la audiencia. Una parte de los televidentes promueve su salida, argumentando que su participación ha sido poco destacada y refiriéndose a ella con calificativos como “mueble”. Sin embargo, el malestar en redes no se limita a su desempeño en el reality: gran parte de los mensajes se enfocan en su aspecto físico y en su reciente cercanía con Ninel Conde, figura que actualmente atraviesa momentos de controversia dentro del programa.

El equipo de Valverde sostiene que estas críticas han derivado en expresiones de violencia verbal y discriminación, afectando no solo su imagen como concursante sino también su integridad como persona. En el comunicado, recalcan que nadie merece ser blanco de insultos y que la convivencia en un show de entretenimiento no debe dar pie a ataques personales. Esto es lo que dice el comunicado:





En la vida, no todas las batallas se ganan ensuciando la armadura.



Agradecemos a México por haber salvado a Priscila la semana pasada. Su permanencia en la casa es un reflejo de valores como la honestidad, la equidad, la responsabilidad y la capacidad de adaptación.



No obstante, queremos alzar la voz ante los mensajes cargados de violencia, discriminación y desprecio que ha recibido.



Recordemos que La Casa de los Famosos México es un juego y un programa de entretenimiento, pero nadie merece ser blanco de agresiones o insultos.



Priscila no es solo una participante: es mujer, afrodescendiente, reina de belleza y un ser humano que siente.



Así como ella, todos merecemos respeto. Seamos palabras que abrazan, no letras que hieren.



Si tú o alguien que conoces vive alguna forma de violencia, busca ayuda. No estás solx. Priscila Valverde COMUNICADOEn la vida, no todas las batallas se ganan ensuciando la armadura.Agradecemos a México por haber salvado a Priscila la semana pasada. Su permanencia en la casa es un reflejo de valores como la honestidad, la equidad, la responsabilidad y la capacidad de adaptación.No obstante, queremos alzar la voz ante los mensajes cargados de violencia, discriminación y desprecio que ha recibido.Recordemos que La Casa de los Famosos México es un juego y un programa de entretenimiento, pero nadie merece ser blanco de agresiones o insultos.Priscila no es solo una participante: es mujer, afrodescendiente, reina de belleza y un ser humano que siente.Así como ella, todos merecemos respeto. Seamos palabras que abrazan, no letras que hieren.Si tú o alguien que conoces vive alguna forma de violencia, busca ayuda. No estás solx.

Te puede interesar: Alexis Ayala encara a Priscila Valverde en la cena de nominados de La casa de los famosos México 2025

Comunicado de Priscila Valverde / Instagram

¿Quién es Priscila Valverde la habitante de La casa de los famosos México 2025?

Priscila Valverde es modelo y exreina de belleza, reconocida por su participación en certámenes nacionales e internacionales. Afrodescendiente y orgullosa de su herencia, dentro del reality ha hecho referencia a sus raíces, llegando a autodenominarse con apodos como “La negra” o “Pocahontas” para destacar sus rasgos étnicos. Ha manifestado que busca representar con dignidad a las mujeres que comparten su origen y que no considera que la apariencia física deba ser utilizada como un punto de ataque o discriminación.

En La casa de los famosos México, su trayectoria ha estado marcada por una participación que, si bien para algunos espectadores es discreta, para otros muestra una estrategia de juego más reservada. Su relación cercana con Ninel Conde en el programa ha sido uno de los detonantes de las reacciones divididas del público, lo que la ha colocado en el centro de la conversación digital en las últimas semanas.

Te puede interesar: ¿Facundo abandonó ‘La casa de los famosos México 2025’? Reportan su “desaparición”, esto se sabe