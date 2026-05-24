Roger González vive momentos de terror tras ataque de animal en una playa: ¿Qué pasó? “Dolor por dentro” VIDEO

El conductor y actor Roger González encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que sufrió el ataque de un animal, en plena playa mexicana. A través de redes sociales, Roger dio los detalles del preocupante suceso. ¿Cómo se encuentra?

Roger González, actor y conductor mexicano / Redes sociales

¿Cuál fue el animal que atacó al actor y conductor Roger GonzáleZ?

Todo sucedió cuando Roger González fue atacado por una agua mala mientras disfrutaba de unas vacaciones en Nuevo Nayarit.

A través de redes sociales, compartió un video donde relató el intenso dolor que experimentó y todos los síntomas que comenzó a sentir en los minutos después de la picadura.

Además, agradeció al equipo médico del lugar en el que se hospedó, asegurando que el protocolo aplicado y la atención del sitio, permitieron que la situación no pasara a mayores. ¿Cómo fue el ataque?

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¿Cómo fue el ataque que sufrió Roger González de una agua mala?

El testimonio de Roger González fue más estremecedor, ya que él se encontraba en el mar, mientras disfrutaba de la tranquilidad del atardecer, cuando todo cambió de forma repentina:

Estaba yo en el mar, disfrutando de una tarde maravillosa en el atardecer y en un momento que estaba jugando en el mar, siento un ardor espantoso y me di cuenta y tenía un tentáculo de un agua mala enredado en mi brazo. Roger González

El famoso explicó que, aunque anteriormente ya había sufrido una picadura similar, esta vez los síntomas fueron mucho más severos, al grado de pensar que su vida corría peligro: “ Más allá de sentir ardor en el brazo donde tenía los tentáculos del agua mala, empecé a sentirme muy mal, me empezó a doler muchísimo por dentro, el estómago, sentí un dolor en el pecho, no sabía si era muscular ”, señaló el actor.

El actor agradeció públicamente al personal médico del hotel donde se hospedaba en Vidanta, Nuevo Nayarit, pues aseguró que la atención inmediata fue fundamental para estabilizarlo.

Pasaron los minutos y cada vez me sentía mejor y mejor, los signos vitales empezaron a estabilizarse, yo ya me pude mover y de ahí me llevaron en un carrito de golf a los servicios médicos en una de las torres del hotel, donde me recibió otro doctor. Roger González

Actualmente, Roger González solo debe utilizar una crema especializada para tratar las marcas y el ardor que quedaron en el brazo afectado.

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¿Quién es Roger González y cuál es su trayectoria?

Roger González es un conductor, actor, cantante y productor mexicano, destacado por su participación en diferentes programas de entretenimiento.

A lo largo de los años se ha convertido en una presencia habitual de la televisión mexicana, especialmente en contenidos dirigidos al público infantil y juvenil.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó cuando se integró a la barra juvenil de Televisa, participando en programas musicales.

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