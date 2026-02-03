Roger González aparece junto a hombre debajo de una cobija y se hace viral; asegura: “He hecho de todo” FOTO

El actor y conductor, Roger González, vuelve a acaparar la atención en redes sociales, y es que después del rumor falso de su muerte hace unos días, ahora compartió una imagen en su cuenta oficial de Instagram que generó polémica, pues aparece junto a otro hombre debajo de las cobijas, pero la cosa no es como suena. Te contamos más sobre lo sucedido.

¿Cómo surgió el rumor de la presunta muerte de Roger González?

La controversia se desató después de que Roger González, exconductor de Venga la alegría, publicara en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece junto a Jessica Díaz, ambos con un moño negro. La imagen estuvo acompañada del mensaje: “ Maravilloso ser humano, siempre te recordaremos. Q.E.P.D”.

La fotografía bastó para que muchos internautas asumieran que se trataba de una despedida relacionada con un fallecimiento, lo que desató rápidamente el rumor de que el conductor o la actriz presuntamente habían muerto. La publicación, al no incluir ninguna explicación, se viralizó en redes sociales y alimentó las especulaciones sobre la supuesta muerte de alguno de los dos.

Tiempo después Roger reapareció y mencionó que todo fue parte de un nuevo proyecto en el que está participando; un cortometraje.

“ Se sacó de contexto, nos asustamos y hoy por suerte lo tomamos como anécdota”, dijo Roger.

¿Cuál es la imagen que compartió Roger González junto a un hombre bajo las sábanas?

Los fans y seguidores de Roger González nuevamente comenzaron a preguntar qué sucedía en el entorno del actor, y es que apenas el lunes 2 de febrero compartió fotos de un viaje que hizo a la República Dominicana.

Algo que llamó la atención de algunos internautas fue una imagen en la que González aparecía en un sillón, bajo una cobija, en compañía de un hombre. La imagen no demuestra algo más allá de una relación o un vínculo que traspase lo amistoso, la cual se vivió viral.

La publicación del actor fue acompañada con el siguiente texto:

Tan solo unos días y he hecho DE TODO en Dominicana. Amo esta isla. Roger González

El actor no ha dado más detalles sobre su relación con el hombre que aparece en la foto, así que lo mencionado actualmente en redes sociales es mera especulación de internautas.

¿En qué programas ha participado el conductor Roger González?

Roger González es un conductor, actor, cantante y productor mexicano, ampliamente por su trayectoria dentro del entretenimiento en español. A lo largo de los años se ha consolidado como uno de los rostros más constantes de la televisión mexicana, especialmente en contenidos dirigidos al público infantil y juvenil.

Un momento determinante en su carrera se dio durante su etapa en Televisa, donde formó parte de la programación juvenil y musical, participando en diversos espacios de entretenimiento que lo convirtieron en un referente para toda una generación.

Posteriormente, amplió su proyección internacional al integrarse a proyectos de Disney Channel Latinoamérica, destacando como conductor de programas emblemáticos como Zapping zone, lo que reforzó su popularidad en varios países.

Aquí algunos programas que ha conducido:



Playhouse Disney / Disney Junior (segmentos y especiales)

/ Disney Junior (segmentos y especiales) Venga la alegría (TV Azteca) Colaboró en segmentos especiales y dinámicas relacionadas con el programa.

(TV Azteca) Colaboró en segmentos especiales y dinámicas relacionadas con el programa. Programas especiales y alfombras rojas de Disney.

La voz kids.

