Conductora de Sale el sol casi pierde un diente en plena transmisión: ¡Momento incómodo en vivo! VIDEO

Una reconocida conductora del programa matutino Sale el sol casi pierde un diente en un accidente en plena transmisión en vivo, ¿qué pasó y de quién se trata? Te contamos todos los detalles.

¿Qué conductora casi pierde un diente en Sale el sol?

Durante una de las transmisiones en vivo del programa Sale el sol, la conductora Paulina Mercado vivió un momento inesperado frente a las cámaras mientras participaba en la emisión del matutino.

El incidente se registró durante la transmisión de hoy jueves 16 de abril cuando la conductora estuvo a punto de perder un diente, situación que ocurrió en una de las secciones del programa, y que fue evidente para quienes seguían el contenido en ese momento.

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Qué le pasó a Paulina Mercado en Sale el sol: el momento en que casi pierde un diente en televisión. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Paulina Mercado en la transmisión de HOY, 16 de abril en Sale el sol?

Todo paso cuando Helios Herrera lanzó una bolsa de papel de color azul con la frase “A volar”, la cual se impactó en el rostro de la conductora, quién hizo un gesto de dolor y se tocó el rostro, posteriormente dijo “Mi diente”.

Ante esto, auxiliaron rápidamente a Paulina Mercado ante los ojos de sorpresa de Mauricio Mancera y la preocupación de todos sus compañeros, quiénes le preguntaron, “¿Estás bien, Paulina?”, mientras salieron un momento del foto para corroborar que la situación no pasó a mayores.

No obstante, los internautas no dejaron pasar la oportunidad y criticaron a Mercado, incluso, la tacharon de “exagerada” pues señalaron que se trataba solamente de una bolsa de papel, algunos de los comentarios fueron:



“Es una bolsa, como va a perder el diente”.

“Es una bolsa de papel, creo que exageró un poquito mucho”.

“Pero que exagerada es esa señora”.

"¿Por qué son tan dramáticos? Hasta caen mal”.

“Tanta faramalla quieren hacer en esos programas que un día se van a accidentar en serio”.

Tras la polémica, Helios Herrera dijo: “Le dimos un chigadaz*". A lo que Paulina Mercado reaccionó: “No pasa absolutamente nada, es un accidente, eres un amigo, estoy perfecto, tengo buen diente”. Posteriormente, lo que Herrera se disculpó y reiteró “Perdón, pero está bien, y completa, perdón Juan (Soler)” y en tono de broma la conductora puntualizó que “para la próxima nos avises que dinámica traes”.

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Paulina Mercado casi pierde un diente en Sale el sol y así reaccionó en plena transmisión. / Redes sociales

¿Quién es Paulina Mercado?

Paulina Mercado es una conductora mexicana que inició su carrera en TV Azteca, donde tuvo su primera oportunidad frente a las cámaras. Con más de 13 años de experiencia en la conducción, ha desarrollado una trayectoria constante en la televisión, participando en distintos formatos y espacios dirigidos a diversas audiencias.

A lo largo de su carrera ha formado parte de programas como Los del 7, Ellas Arriba, Barra de opinión y Sale el sol, este último transmitido por Imagen Televisión desde 2016. Su trabajo se ha enfocado en la conducción de contenidos relacionados con entretenimiento, así como en la creación de contenido sobre temas de moda, estilo de vida y belleza en redes sociales.

Nacida el 30 de junio de 1972, también mantiene presencia en medios digitales con el canal de YouTube “En… Pareja2”, proyecto que realiza junto a su pareja, el actor Juan Soler. En este espacio abordan temas personales y cotidianos, ampliando su actividad más allá de la televisión abierta.

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