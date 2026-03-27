¿Mauricio Mancera estuvo en la cárcel? El conductor rompe el silencio y revela su secreto

El conductor Mauricio Mancera recordó una experiencia relacionada con su estancia en otro país, donde relató una situación que llamó la atención, ¿será que pisó la cárcel? Te revelamos todos los detalles.

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Mauricio Mancera contó una historia que dejó impactados a sus fans. / Foto: Redes sociales

¿A qué lugar se fue a vivir Mauricio Mancera tras salir de Venga la alegría?

Tras despedirse de Venga la alegría, el conductor Mauricio Mancera decidió irse a Mozambique, en África, como misionero, en aquel entonces tenía 25 años y lo hizo mediante organizaciones no gubernamentales. A través de sus redes sociales, mostró los recuerdos de esa época

En las publicaciones, Mancera mostró imágenes del lugar en el que vivía durante ese periodo, describiendo las condiciones y el entorno en el que se desenvolvía diariamente. Además, el conductor mencionó que sus vecinos eran un grupo de niños.

“Yo me fui cuando yo cumplí 25 años, en ese momento estaba en una obra de teatro, estaba en radio, tenía como tres programas de tele, uno de La academia, Venga la alegría de fin de semana, Venga la alegría y en mi mente fue de que: ‘Ya me voy a casar, si no me voy en este momento, después me voy a casar, voy a tener hijos’, pero dije: ‘Si no lo hago ahorita, nunca lo voy a hacer”, contó en entrevista con Yordi Rosado.

Agregó: “Tenía muy claro que quería ir de voluntario. La gente piensa que me fui a predicar una cuestión religiosa, pero no. Yo me fui a trabajar en la educación, me fui a capacitar primero a San Vicente y las Granadinas, es un país que está en el Caribe, frente a Venezuela, para lo que iba a ser mi labor en Mozambique” y recordó que en aquel entonces un día antes de irse le daba miedo y, entre lágrimas, le marcó a sus amigos, quiénes le dijeron que en dado caso de que las cosas no resultaran bien, podía regresar a México.

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Vivienda de Mauricio Mancera en Mozambique. / Redes sociales

¿Qué dijo Mauricio Mancera sobre cómo es vivir en África?

Durante ese periodo en Mozambique, Mauricio Mancera detalló las condiciones en las que vivía dentro de la comunidad, donde permaneció desde su llegada. Según relató, su espacio era reducido, construido con carrizo, sin ventanas y con techo de lámina, en un entorno donde el polvo formaba parte constante del interior. Explicó que el aire, la luz y el polvo atravesaban la estructura, integrándose al día a día dentro de su habitación.

El conductor también recordó los momentos que vivió durante las noches, cuando la presencia de animales era frecuente dentro del lugar. “Yo abría la puerta y un día veía sapos… me caían las ratas unas 120 veces, estaba dormido, tú las oías como agitadas, en sus corretizas, y caían”.

Tenía un tupper de plástico, había comprado unas galletitas. Las ratas rompieron por abajo el tupper y sacaron las galletas. Y me decían, ‘Tranquilo, las ratas no hacen nada, les gusta morder los labios y las yemas de los dedos’. Yo gritaba, nunca lo controlé, la gente se reía... Lo bonito y lo peor que tiene África es su falta de desarrollo, lo bonito porque es el ser humano bueno, un niño con una corcholata es feliz y es feliz con cinco niños jugando con la misma corcholata. Mauricio Mancera

Tras su estancia, Mancera regresó a México con un cambio físico derivado de esa experiencia, señalando que llegó a pesar 46 kilos. Sin embargo, destacó que todos eran compartidos y que cuando agradeció el desayuno lo cuestionaron: “Mauricio, ¿por qué estás agradeciendo el desayuno? La comida no se agradece. Si hay, hay para todos, si no hay, no hay para nadie”.

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Mauricio Mancera reveló un gran secreto sobre si estuvo en prisión. / IG: @maumancera

¿Mauricio Mancera estuvo preso?

Durante su estancia en Mozambique, Mauricio Mancera relató que vivió un momento complicado relacionado con su situación migratoria, el cual lo puso cerca de enfrentar consecuencias legales. Según explicó, todo ocurrió sin que él se diera cuenta, tras realizar un viaje fuera del país y regresar en condiciones poco convencionales.

Casi me deportan de Mozambique porque mi visa era de una entrada y yo en dos semanas que tuve de vacaciones me fui a Tanzania y Malaii. Cuando regreso a Mozambique, regresé cruzando en una canoa, con dos personas remando y yo sacando el agua de la canoa, me sellan en una mesa como de plástico de playa. Mauricio Mancera.

Tiempo después, al revisar sus documentos, la situación salió a la luz cuando “la organización danesa me pide mis papeles y me dicen: ‘Mauricio, estás aquí de ilegal’. Y yo: ‘¿Cómo?’. ‘Tu visa era de una entrada y ya tienes dos… esto es cárcel’”, relató, señalando que en ese momento tampoco contaba con apoyo cercano de autoridades mexicanas, lo que complicó aún más el panorama.

En medio de ese contexto, también recordó que el país atravesaba un periodo de tensión social que coincidió con su salida. “En Maputo entra en huelga el país… había tanques de guerra en la calle… me tocó gas lacrimógeno… no puedes abrir los ojos, sientes que te ahogas”, expresó sobre lo que vivió antes de lograr salir. Finalmente, explicó que fue trasladado al aeropuerto en condiciones específicas y que logró abordar un vuelo donde, ya en el aire, le fueron entregados sus documentos.

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