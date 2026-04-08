Futbolista que jugó en México, sale del clóset en plena entrevista EN VIVO: ¡Así fue el momento! VIDEO

A unos años de que el actor Alan Estrada se declarara abiertamente gay, ahora, otra reconocida personalidad hace fuerte revelación durante una entrevista en vivo. Los aficionados al balompie se sorprendieron luego de que un futbolista que militó en México hace poco, se declarara abiertamente gay en pleno programa en vivo. Por si fuera poco, su salida del clóset significó convertirse en el primer jugador argentino en hacerlo. Te platicamos de quién se trata.

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¿Qué futbolista que jugó en México se declaró gay?

El futbolista argentino Ignacio “Nacho” Lago, quien formó parte del Tlaxcala FC, equipo de la Liga de Expansión de México, hizo el anuncio durante una reciente entrevista, dejando atónitos a los presentes.

El actual delantero de Colón de Santa Fe, de la Liga Argentina, fue sorprendido durante una entrevista con su club, pues su pareja le dedicó un emotivo mensaje que terminaría confirmando su salida del clóset.

¿Qué pasó exactamente?

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Ignacio Lago, futbolista declarado gay / Redes sociales

¿Cómo Ignacio Lago se declaró gay durante una entrevista en vivo?

Ignacio Lago durante una entrevista organizada por el Club Atlético Colón, recibió un mensaje que fue grabado por su propia pareja, algo que fue inesperado para el futbolista:

“ Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que eres ”, se escucha en el vídeo.

La reacción de “Nacho” fue inmediata, pronto su rostro se llenó de sonrisas al escuchar las palabras de su novio. Al finalizar la grabación, Lago respondió con cariño, revelando que viven juntos:

Lo que sentimos lo tratamos de expresar. No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial. Ignacio Lago

El gesto, ademas de evidenciar su relación, también lo colocó como uno de los primeros futbolistas argentinos en activo en reconocer abiertamente su homosexualidad.

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"Novio"



Porque un jugador de Colón fue sorprendido con un mensaje de su novio en un programa partidario. pic.twitter.com/Ej9qHpLFj4 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 6, 2026

¿Cuál es la trayectoria de Ignacio Lago, futbolista que se declaró gay?

La carrera de Ignacio “Nacho” Lago inició en 2018 con Almirante Brown (equipo de Argentina), conjunto en el que debutó profesionalmente. En 2020 dio el salto a Talleres de Córdoba, uno de los clubes importantes de Argentina.

Lago no es ajeno al fútbol mexicano. El atacante tuvo un paso por la Liga de Expansión MX al integrarse al Tlaxcala FC en 2021, donde disputó 16 partidos y anotó cinco goles.

Posteriormente, Lago pasó por equipos como San Martín de San Juan y Atlético Rafaela, también de Argentina, hasta así llegar al equipo en el que actualmente milita, el Colón de Santa Fe, donde ha logrado destacar en la presente temporada con tres anotaciones.

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