¡Se sinceró! Fer Sagreeb reveló que no decía que era gay por miedo a que le cerraran las puertas del trabajo

En TVNotas hablamos en exclusiva con Fer Sagreeb (35 años). Reveló que el programa lo impulsó a sacar su verdadera personalidad. “El 5 de octubre se emitió el capítulo en el que decidí ser honesto sobre mi vida. Conté a la gente que me sigue que soy gay”.

El conductor mencionó que haber externado su orientación sexual públicamente no fue por presión de Jawy Méndez. “La gente pensó que lo dije porque me sentí presionado por él. No es así. Jawy lo hizo para ayudarme”.

En el Hotel VIP Jawy Méndez inició una conversación que ayudó a Fer a abrir su corazón. / Redes sociales

El participante del Hotel VIP explicó: “Desde los 15 años mi familia y mi círculo social saben que soy gay. Al principio de mi carrera viví una experiencia que me hizo dar cuenta de que las preferencias sexuales sí importaban mucho. Entonces decidí callarme. Hubo gente que me escribía diciéndome que se me notaba lo gay. Estos comentarios no me importan. Simplemente no lo decía por miedo a que por mis preferencias sexuales me cerraran las puertas del trabajo”.

Sagreeb negó haber sido discriminado. “Jamás he sentido rechazado. Hasta mis abuelos saben de mis preferencias sexuales. Soy un hombre muy respetuoso y también quiero recibir el mismo respeto. Soy un hombre en toda la extensión de la palabra. Simplemente me gustan los hombres en la intimidad”.

En el programa,entre lágrimas,el modelo reveló que es gay .Nos dejó en claro que Jawy no lo presionó para que dijera que es homosexual. / Redes sociales

Para él es importante que la comunidad se haga visible. “Ahora me siento muy tranquilo. Me animé a decirlo porque el tiempo de la televisión mexicana ha cambiado. Por ejemplo, Wendy Guevara ganó La casa de los famosos México y es una chica transexual. Si nos comenzamos a visibilizar más, todo se normalizará”.

Aprovechó para aclarar rumores sobre el supuesto romance con Manola Diez. “Antes de entrar al hotel la conocí. Un día le conté que soy gay. Ella lo sabía desde el día uno. Entrando al reality, ella quiso jugar al papel de casarnos... Tuve que hablar con ella para recordarle que todo era broma, un juego entre amigos, para que no hubiera malinterpretaciones”.

Su romance con Manola no fue real. / Redes sociales

Comentó: “Estoy disfrutando de mi soltería. Enfocado 100% en mi trabajo”.

Finalmente, recalcó: “Nunca he pensado en convertirme en transexual. Me encanta ser hombre. Siempre seré un hombre que le gustan los hombres”, concluyó.

