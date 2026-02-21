¿Quién es el hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal? Las fotos en Nueva York que desataron rumores

Pedro Pascal volvió a convertirse en tendencia internacional, pero esta vez no por una serie ni una alfombra roja. Unas fotografías tomadas en Nueva York encendieron la conversación en redes sociales y portales de espectáculos, donde la cercanía del actor con un misterioso acompañante desató todo tipo de teorías.

Lo que parecía una simple salida pronto se transformó en una historia viral cargada de especulación, confusión mediática y reacciones inesperadas. ¿Quién es el hombre que apareció junto al actor y por qué su identidad terminó generando tanto ruido? ¿Hay amor en el aire? ¡Esto es lo que se sabe!

¿Qué pasó con Pedro Pascal y Rafael Olarra en Nueva York?

Las imágenes publicadas por TMZ muestran a Pedro Pascal y Rafael Olarra caminando del brazo por el Lower East Side de Nueva York, abrigados y relajados, rumbo a un almuerzo dominical. La secuencia incluye acercamientos, risas y gestos de confianza que de inmediato encendieron los rumores de romance en redes sociales y medios de espectáculos.

En días posteriores, portales compilaron más postales y reportes de la misma salida, y hasta otra aparición juntos en el cine para ver Wuthering Heights, reforzando la narrativa de “posible pareja” sin que haya confirmación oficial de los involucrados.,

¿Quién es Rafael Olarra, el empresario, y por qué lo confundieron con el exfutbolista?

Aquí está el meollo del chisme: los primeros titulares asociaron al acompañante de Pascal con Rafael Olarra, el exfutbolista chileno. Sin embargo, el hombre de las fotos es otro Rafael Olarra, argentino y director creativo vinculado al grupo Faena, conocido además por una relación pasada con Luke Evans. Diversos medios en español corrigieron el dato a las pocas horas.

El rótulo equivocado se viralizó porque la nota original de TMZ fue reproducida masivamente y varios portales retomaron la versión del “exfutbolista”, antes de que la audiencia y medios latinoamericanos precisaran la identidad correcta del empresario argentino Rafael Olarra.

¿Qué dijeron el exfutbolista Rafael Olarra y Lucila Vit tras la confusión viral?

Lejos de molestarse, el exfutbolista chileno Rafael Olarra reaccionó con humor en Instagram al ser confundido con el acompañante de Pascal y escribió: “Me voy a Hollywood!!!”. La frase dio la vuelta por noticieros y portales chilenos.

La modelo y comunicadora Lucila Vit, pareja del exdefensa, también se subió al tren del chascarrillo con un mensaje que se volvió tendencia: “Me despierto enterándome que soy tendencia por esta noticia... ¿Así que con Pedro Pascal? Te perdono @rafaolarra19”. Más tarde, ambos siguieron bromeando con un “felices los tres”

Estas reacciones públicas cerraron el capítulo de la confusión y redirigieron la atención al verdadero protagonista homónimo: Rafael Olarra, el creativo argentino que acompañó a Pedro Pascal en la famosa caminata por Manhattan.

¿Pedro Pascal es gay?

Hasta ahora, Pedro Pascal no ha dicho ni sí ni no sobre un posible romance con Rafael Olarra. Y no sorprende: el actor suele llevar su vida sentimental con mucha reserva y casi nunca habla públicamente de su orientación sexual, aunque es claro que apoya abiertamente a su familia y a personas LGBTQ+ en su entorno.

En los últimos días, varias notas retomaron ese contexto y recordaron su cercanía con figuras como Lux Pascal y colegas con quienes ha compartido mensajes de respeto y diversidad. Pero, en lo que de verdad nos interesa sobre su vida amorosa, no hay nada confirmado: todo lo que se comenta parte de fotos, avistamientos y apariciones públicas en Nueva York, no de declaraciones de él.