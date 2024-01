Premios del Sindicato de Actores 2024: Pedro Pascal logra nominación por The last of us

Pedro Pascal se ha vuelto un nombre importantísimo en la industria del cine internacional, y este miércoles, logró una nueva nominación a los Screen Actors Guild Awards 2024, conocidos como los SAG.

Este año, Pedro Pascal postula en la categoría Mejor actuación de un actor masculino en una serie dramática por su rol de Joel en la exitosa serie de HBO, The last of us.

La noticia fue liberada durante un evento virtual que se desarrolló al mediodía de este miércoles, donde se reveló que competirá por el galardón a Mejor actor de serie de drama frente a Billy Crudup (The Morning Show) y tres estrellas de Succession: Kieran Culkin, Brian Cox y Matthew Macfadyen.

La inglesa Bella Ramsey, la compañera de Pascal al frente de The last of us, consiguió una candidatura como Mejor actriz de serie de drama. Allí se medirá ante Jennifer Aniston (The morning show), Elizabeth Debicki (The Crown), Keri Russell (La diplomática) y Sarah Snook (Succession).

Esta no es la primera vez que el intérprete chileno logra una nominación a estos galardones, ya que en 2015 postuló para el reconocimiento de Mejor reparto en un drama por Game of thrones.

Pedro Pascal en The game of trones

¿De que trata The last of us?

La serie disponible en HBO Max narra la historia de de Joel y Ellie quienes realizaran un recorrido por las calles de Estados Unidos que han quedado completamente destruidas. Sin embargo, sin mantener algún vínculo familiar ambos formarán una relación de supervivencia donde se enfrentarán a asesinos y a criaturas extrañas.

¿Cuando son los premios SAG?

Los galardones otorgados por el Sindicato de Actores, mejor conocidos como SAG Awards, se llevarán a cabo el 24 de febrero de 2024 y serán trasmitidos por Netflix a través de su canal de YouTube.

