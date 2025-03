Famosa actriz se entera de que tiene lamentable trastorno en plena grabación de una serie: Así reaccionó

La querida actriz Bella Ramsey, quien alcanzó la fama por su participación en la serie ‘The last of us’,causó revuelo al confesar que se enteró de que tenía un trastorno en medio del rodaje de este proyecto.

La famosa sorprendió a todos con la revelación que hizo sobre cómo descubrió que tiene autismo en medio de las grabaciones de ‘The last of us’.

¿Cómo descubrió Bella Ramsey que tiene autismo?

Mediante una reciente entrevista con ‘Vogue Reino Unido’, Bella se sinceró y compartió a las cámaras que, desde niña, se dio cuenta de que era un tanto “diferente”. Mencionó que se le dificultaba mucho socializar.

Ahora, tuvo la certeza de que tiene un trastorno, ya que fue muy contundente su rechazo a cierto tipo de ropa, así como su búsqueda de mantenerse alejada de las multitudes. Lo anterior fue un aspecto determinante para que un miembro del equipo de ‘The last of us’ le recomendara acudir al especialista.

“Por alguna razón siempre me resistí. Sentía que no quería decirlo, pero me diagnosticaron autismo, mientras grababa la primera temporada de ‘The last of us’”, dijo Bella.

“Tuvimos un viaje que terminó en una evaluación psiquiátrica y un diagnóstico… Él (mi compañero) notó que no soportaba los pesados impermeables y chamarras para filmar en la naturaleza… Siempre observo y aprendo de la gente. Debo aprender de forma más manual a socializar e interactuar con quienes me rodean”, agregó.

¿Cómo reaccionaron los compañeros de Bella Ramsey?

Tras dar a conocer que tiene autismo de manera pública, sus compañeros y fans de ‘The last of us’ apuntaron que no se esperaban esta noticia. Sin embargo, le externaron todo su apoyo.

Mencionaron que tuvo un gran valor en destapar que tiene este trastorno, ya que su testimonio podía ayudar a otras personas con neurodivergencias a buscar apoyo de profesionales sobre un tratamiento específico.

¿Quién es Bella Ramsey?

Bella Ramsey es una actriz británica que nació el 30 de septiembre de 2003. Es conocida por sus papeles en televisión y cine, tales como:



Lyanna Mormont en ‘Game of thrones ’ (2016-2019), donde ganó reconocimiento por su interpretación de la valiente líder de la Casa Mormont.

en ’ (2016-2019), donde ganó reconocimiento por su interpretación de la valiente líder de la Casa Mormont. Ellie Williams en ‘The last of us’ (2023-presente), la adaptación de HBO del famoso videojuego. Su actuación fue aclamada y le valió nominaciones a premios importantes.

en (2023-presente), la adaptación de HBO del famoso videojuego. Su actuación fue aclamada y le valió nominaciones a premios importantes. Hilda en la serie animada de Netflix

en la serie animada de Catherine Called Birdy (2022), película dirigida por Lena Dunham en la que interpretó el papel principal.

