The last of us: ¿Quién es la nueva actriz que se une a la segunda temporada?

La serie disponible en HBO Max, The last of us, narra la historia de Joel y Ellie quienes realizan un recorrido por las calles de Estados Unidos que han quedado completamente destruidas. Sin mantener algún vínculo familiar, ambos forman una relación de supervivencia y juntos se enfrentan a asesinos y a criaturas extrañas, humanos que han sido contaminados por un hongo.

Esta serie está basada en un videojuego con el mismo nombre y ha tenido un éxito rotundo en la pantalla chica, por lo cual muy pronto llegará su segunda temporada.

Para la segunda entrega el elenco crecerá. Recientemente se dio a conocer que una famosa y joven actriz se sumará a la secuela de esta serie.

Isabela Merced se suma a la segunda temporada de la serie The last of us

¡Toda una sorpresa! Isabela Merced se ha consolidado como una de las actrices más jóvenes con gran talento, ya que ha tenido la oportunidad de pertenecer a grandes proyectos cinematográficos.

Isabela fue la protagonista del live action de Dora, la exploradora, protagonizó a Sweet girl junto a Jason Momoa y fue parte de la saga Transformers.

Ahora, la histrionisa peruana-estadounidense tendrá la oportunidad de dar vida a Dina, el nuevo interés romántico de Ellie (Bella Ramsey), expareja de Jesse.

“Dina es cálida, brillante, salvaje, divertida, moral, peligrosa y adorable al instante” Mazin y Neil Druckmann

Agregaron: “Puedes buscar eternamente a un actor que encarne sin esfuerzo todas esas cosas, o puedes encontrar a Isabela Merced de inmediato. No podríamos estar más orgullosos de que ella se una a nuestra familia”.

Al momento, Isabela no ha dado más detalles de lo que será su participación en la serie de HBO Max. Sin embargo, dejó claro que está más que feliz por formar parte de este proyecto: “This is very crazy/cool!! (Esto es mega loco y genial)”.

¡A romperla con este nuevo proyecto!