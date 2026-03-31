Shiky sufrió accidente automovilístico, ¡el conductor traía copas de más! Esto pasó: “Fue fatal” VIDEO

El conductor y exintegrante de La casa de los famosos México, Shiky, sorprendió a sus fans y seguidores, luego de revelar que sufrió un fuerte accidente automovilístico, mismo que fue causado tras poner al volante a alguien bajo los efectos del alcohol. ¿Cuál es su estado de salud?

Shiky piensa darlo todo en La casa de los famosos México 2025 / Instagram

¿Cómo fue el accidente automovilístico que sufrió Shiky?

De acuerdo con el testimonio de Sihky, exhabitante de La casa de los famosos México, para Eden Dorantes, el incidente tras un partido de fútbol, ya que tanto él como algunos amigos fueron invitados a un palco en el que podían consumir alimentos y bebidas alcohólicas.

El locutor relató que a la hora de irse a su casa, un joven decidió manejar, aunque estaba en evidente estado de ebriedad, se le permitió conducir, al grado de decir que el hombre se encontraba “envalentonado”:

Este chico se envalentonó en el coche y la verdad se le fue. (...) Agarramos un tope y volamos, entonces me quedé sin respiración del golpe (sentón). Shiky

Tras lo sucedido, Shiky mencionó que se sintió frustrado, no tanto por el accidente en sí, si no por el hecho de haber aceptado que alguien en ese estado conduciera.

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Shiky / Redes sociales

¿Qué lesiones sufrió Shiky tras su accidente automovilístico?

Algo que ha preocupado en redes es en torno a la salud de Shiky, pues el accidente, según lo contado, generó que su amiga, Sara Cavazos, tuviera un esguince de primer grado en el cuello.

En cuanto al exhabitante de LCDLFM, contó que su espalda fue la más afectada y hasta mostró el moretón “gigante” que se le quedó:

Mi madre está pendiente de mí, tengo todo, todo morado. (...) Estoy ahora como Frida Kahlo en estos momentos, pero hay que trabajar. Fue fatal. Shiky

El conductor también reconoció sentirse impactado emocionalmente por lo sucedido, sobre todo al recordar que él mismo ha promovido en diversas ocasiones campañas de prevención sobre el consumo de alcohol al volante: “ Al día de hoy más que dolerme estoy del cuello, no estoy bien del todo… digo: ‘¿Cómo pude ser tan imbécil?’ ”, expresó.

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¿Quién es Shiky y a qué se dedica?

Shiky es un conductor, comediante, locutor y personalidad de televisión que se ha convertido en un habitual como invitado en programas, pódcast y transmisiones en el mundo del entretenimiento.

Antes de alcanzar mayor popularidad, Shiky participó en distintos proyectos de conducción y comedia. Su personalidad extrovertida y sentido del humor le abrieron puertas en programas de televisión y espacios digitales.

Además de su faceta como conductor de televisión y comediante, ha tenido participación en radio y contenidos de este estilo.

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