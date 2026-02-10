Exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ reaparece desde el hospital con rostro ¿desfigurado? VIDEO

A unos cuantos meses de que comience la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’, un exparticipante causa preocupación tras confirmarse que fue hospitalizado de emergencia. Se trata de Shiky, uno de los finalistas de la tercera edición del show. A través de redes sociales, explicó lo que estaba pasando.

Shiky / Redes sociales

¿Qué le pasó a Shiky, exparticipante de ‘La casa de los famosos México’?

Hace algunos meses, TVNotas te contó que Shiky había sido operado de emergencia por una infección dental que se extendió a la garganta. Esta información fue confirmada posteriormente por su equipo de trabajo y su pareja, Abraham.

En aquel entonces, Abraham comentó que el español ya llevaba tiempo atendiéndose por este mal. No obstante, empeoró de manera súbita y estuvo a punto de comprometer otras partes del cuerpo.

“La infección que ya tenía se le extendió muchísimo, provocó que entráramos a urgencias y a una cirugía de emergencia. Estaba comprometiendo vías respiratorias y podría extenderse a pulmones y a la cabeza; fue algo grave. Efectivamente fue intervenido y salió bien la operación”, expresó en ese momento.

Afortunadamente, la intervención de aquella ocasión salió bien y el artista pudo recuperarse. En esa ocasión, se dijo muy agradecido por todo el cariño que había estado recibiendo.

“Gracias a sus oraciones me desentubaron en la mañanita y ya estoy en terapia intermedia…sigamos rezando para que me llegue un caldito de pollo, por la nariz nada sabe igual. Gracias a cada mensaje,lloro de amor, son de las peores experiencias de mi vida por una ‘simple muela’… cuídense mucho”, indicó.

Shiky / Redes sociales

¿Cuál es el estado actual de salud de Shiky tras hospitalización de emergencia?

Hace algunas horas, Shiky compartió un video en Instagram comentando que había sido hospitalizado de emergencia el pasado fin de semana. Aclaró que, aunque se trató de un asunto dental, no fue una infección como la última vez.

Mencionó que le habían encontrado una “especie de piedra de calcio como en la de los riñones” en la mandíbula, lo que le provocó una “inflamación”. Si bien bajaron la hinchazón con “antibióticos”, mencionó que lo más probable era que lo sometieran a una cirugía.

“Me dormirán de nuevo. Menos mal que estoy en mi hospital de confianza. Me han tratado divino. Qué sustos”, mencionó. Poco después, enfocó a su doctora, quien explicó:

“Lo que ha pasado es que la glándula de aquí (la mandíbula) ahora se le empezó a formar como una piedrita y tapó el drenaje” Doctora de Shiky

La intervención salió muy bien y Shiky señaló que ha recibido un gran trato de las enfermeras. Finalizó el video reiterando que ya estaba en fase de recuperación y que ya le habían dado el alta para regresar a casa.

Como era de esperarse, su post se llenó de comentarios positivos deseándole lo mejor para que termine de recuperarse y diciéndose aliviados de que el asunto no haya sido más grave.

¿Qué enfermedades tiene Shiky?

Shiky ha enfrentado algunas complicaciones de salud a lo largo de su carrera. Una de las más conocidas fue cuando quedó ciego de un ojo a causa de una cirugía estética que tuvo en 2022.

Si bien la operación fue un éxito, durante la fase de recuperación, desarrolló un coágulo que presionó el nervio óptico y provocó que perdiera la visión del ojo izquierdo de forma permanente. Pese a todo, el conductor siempre se mostró muy optimista y hasta ha llegado a bromear con su condición.

