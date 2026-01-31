Influencer señalada de matar a su bebé podría entrar a ‘La casa de los famosos México 2026’

Uno de los realities más esperados de este año es ‘La casa de los famosos México’. Se prevé que su cuarta temporada se estrene en julio, por lo que muchos están al pendiente de quiénes podrían habitarla. Sus predecesoras han tenido todo tipo de personajes; desde comediantes hasta influencers con gran renombre en las redes sociales.

Recientemente, una creadora de contenido dio a conocer que había sido contactada para estar en la próxima edición de la llamada ‘La casa más famosa de México’. Se trata de Lupita TikTok, una celebridad de internet que estuvo envuelta en controversia tras la muerte de su bebé en 2025. Y es que, hasta el día de hoy, mucha gente sigue señalándola como la “culpable” del siniestro.

¿Lupita TikTok mató a su bebé?

En su momento, Lupita TikTok fue una de las influencers más populares de internet. Subía contenido de humor, así como algunos fragmentos de su día a día con su esposo Ricardo, un hombre que era mucho mayor que ella. Ambos tuvieron una hija, algo que fue criticado en ese entonces, ya que la creadora de contenido era de talla pequeña, además de que, aparentemente, ella y su pareja vivían en la pobreza.

El 27 de abril de 2025, los creadores de contenido llevaron a la menor, quien tenía unas semanas de nacida, al Hospital Materno Infantil de Guadalupe, Nuevo León, por un cuadro de deshidratación y una posible infección renal, que derivaron en una sepsis severa.

En aquel entonces, surgieron muchas especulaciones. Una supuesta empleada de la clínica sostuvo ante los medios de comunicación que, presuntamente, la pequeña llegó con “deshidratación, meningitis y enfermedades parasitarias”.

Pese a los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida, la pequeña terminó falleciendo el 13 de mayo de 2025, pues presentaba muerte cerebral y no pudieron reanimarla. Ricardo sostuvo que todo había sido consecuencia de una negligencia médica que se cometió durante el nacimiento de la menor. Afirmó que la habían “sacado antes de tiempo”.

En medio de todo esto, se realizaron las investigaciones correspondientes y el hombre fue arrestado por presunto abuso a una persona vulnerable, quien sería la propia Lupita. Se decía que la mujer padecía algún tipo de enfermedad mental. Debido a cómo se desarrolló la situación, muchos han acusado a los creadores de contenido, principalmente Lupita, de haber matado a su bebé.

¿Qué dijo Lupita TikTok sobre su posible ingreso a ‘La casa de los famosos México’?

Durante un encuentro reciente con la prensa, Lupita TikTok fue cuestionada sobre la posibilidad de estar en alguna de las versiones de ‘La casa de los famosos’. En respuesta, la mujer no solo se mostró muy emocionada por entrar en un proyecto así, sino que también aseguró haber sido contactada para ingresar.

“Sí, íbamos a andar allí en ‘La casa de los famosos’. Me llegó una propuesta por parte de México. Anduvimos checando las fechas, me sentí muy emocionada, pero no se llegó a nada. En la tercera temporada, allí íbamos a estar”

Si bien afirmó que las negociaciones no se concretaron, poco después sostuvo que su ingreso era casi un hecho. Incluso presumió que había pedido mucho dinero para estar en la próxima temporada.

Aunque la influencer se dice muy entusiasmada, muchos internautas consideran que ya no se le debería dar más fama a una persona que “causó la muerte de su bebé por ser negligente”.

Paso de ser “La casa más famosa de México” #LaCasaDeLosFamosos a la “LA CASA COMECONLIKES”

¿Quién es Lupita TikTok?

Lupita TikTok, cuyo nombre real es Guadalupe Guzmán, es una influencer originaria de Nuevo León. Se hizo famosa hace algunos años por los videos que subía a redes sociales. También llegó a sacar sus propias canciones y trabajar con algunos cantantes urbanos populares.

Sigue casada con Ricardo, el padre de su fallecido bebé. Tiene más de 250 mil seguidores de Instagram. Tras la muerte de su hija, se alejó de las redes sociales, pero en los últimos meses ha vuelto al mundo digital, en el que promociona los eventos que realiza.

Es de talla baja y los internautas teorizan que podría tener algún tipo de padecimiento mental por su forma de expresarse. No obstante, esto último no ha sido confirmado por completo.

