Ricardo Peralta, tras grave accidente automovilístico, aparece irreconocible y sorprende a fans: ¡Así luce!

Ricardo Peralta volvió al centro de la conversación digital recientemente, luego de protagonizar un fuerte accidente en el que hasta la camioneta en la que viajaba terminó incendiándose en plena carretera. Además, el youtuber y comediante sorprendió a sus seguidores al compartir, paso a paso, el proceso de transformación al que se sometió durante un viaje a Miami, Florida, donde acudió con especialistas para renovar por completo su apariencia. ¿Cuál fue el resultado?

Ricardo Peralta

¿Cómo fue el accidente automovilístico que sufrió Ricardo Peralta?

Ricardo Peralta detalló la forma en que se produjo el accidente que enfrentó junto a César Doroteo mientras se trasladaban rumbo a Mexicali, Baja California, luego de concluir presentaciones del Infames Tour en Tijuana y Ensenada. El creador de contenido señaló que el viaje avanzaba sin contratiempos hasta que ingresaron a la zona de La Rumorosa, un tramo carretero reconocido por sus curvas pronunciadas y descensos:

“ De Tijuana a Mexicali hay una área que se llama La Rumorosa, hay mucha curva y mucha bajada. Íbamos muy amenos en la carretera cuando, de pronto, empieza a pasar la cosa más extraña de la vida ”, dijo Peralta.

Fue en ese momento que las cosas, según el propio Ricardo, comenzaron a ponerse “extrañas”, ya que escucharon como si una piedra hubiera golpeado el chasis de la camioneta y de ahí se derivó un ruido más fuerte:

En cuanto se acaba ese sonido aparece en la pantalla un mensaje que dice ‘Error en la transmisión. (...) Empieza a sentir caliente los pedales en el acelerador y en el freno, y dice: ‘Bájense que esto se va a incendiar’. (...) Enseguida que nos bajamos, volteamos a ver el coche y abajo del coche había llamas. En menos de 10 minutos el coche no existía. Ricardo Peralta

Ricardo Peralta narra el instante en que la camioneta en la que viajaba con César Doroteo comenzó a incendiarse en La Rumorosa, Baja California.

¿Cómo luce Ricardo Peralta tras accidente automovilístico y cambio de look?

El youtuber y comediante, Ricardo Peralta, sorprendió a sus seguidores al compartir, paso a paso, el proceso de transformación al que se sometió durante un viaje a Miami, Florida, donde acudió con especialistas para renovar por completo su apariencia.

Su nuevo color de cabello, acompañado de un corte moderno, resaltó sus facciones y marcó un contraste con la imagen que el público tenía de él hasta hace unos meses.

Peralta decidió documentar todo el procedimiento y compartirlo con su audiencia a través de Instagram, donde mostró desde la decoloración hasta el resultado final. Pero no todo fue aceptación, otra gran parte del público criticó su nueva imagen, al grado de compararlo con los integrantes de BTS.

Te mostramos el nuevo look de Ricardo Peralta.

¿En qué tour participa actualmente Ricardo Peralta?

Ricardo Peralta y César Doroteo, conocidos como ‘Pepe y Teo’, llevan a cabo El Infames Tour, un show en vivo del dúo reconocido en el entorno digital por su estilo.

La propuesta fusiona rutinas de stand-up comedy con momentos de crítica social, generando un espacio en el que ambos interactúan con la audiencia y comparten sus puntos de vista de forma cercana y dinámica.

A lo largo de su gira por distintas ciudades del país, ‘Pepe y Teo’ ofrecen un formato que combina entretenimiento con reflexión, al revisar situaciones cotidianas y culturales desde su sello personal.

