Show de César Doroteo y Ricardo Peralta estaría casi vacío a semanas del evento, ¿fracaso a la vista?

Ricardo Peralta y César Doroteo, mejor conocidos como Pepe y Teo, atraviesan un momento complicado fuera de las redes sociales. Aunque durante años lograron consolidarse como uno de los dúos más populares de YouTube en México, su salto a los realities no estaría resultando como esperaban.

Su espectáculo “Infames”, programado en la Ciudad de México, presuntamente enfrentaría una alarmante baja venta de boletos. A solo un mes del evento, el recinto luce prácticamente vacío, lo que ha provocado burlas en redes, fuertes críticas y rumores de una posible cancelación.

¿Qué pasó con el show “Infames” de Pepe y Teo de Ricardo Peralta y César Doroteo?

El show “Infames” de Ricardo Peralta y César Doroteo está programado para el próximo 6 de febrero en el Auditorio BB, un recinto con capacidad para más de 3 mil personas. Sin embargo, la realidad es muy distinta a la expectativa.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, presuntamente solo se habrían vendido alrededor de 378 boletos de los 3,252 disponibles. La información fue dada a conocer por la cuenta de X ‘La tía Sandra’, conocida por filtrar datos incómodos del medio del espectáculo.

Desde diciembre, los boletos se encuentran en promoción 2x1, una estrategia que normalmente ayuda a impulsar las ventas, pero que en este caso no ha logrado atraer al público.

Incluso se ha mencionado la posibilidad de cerrar la parte alta del auditorio para disimular los espacios vacíos. Para muchos usuarios, el contraste entre la fama digital del dúo y la realidad en taquilla ha sido motivo suficiente para burlarse del evento.

¿Ricardo Peralta y César Doroteo van a cancelar su show en CDMX?

Hasta ahora, ni Ricardo Peralta ni César Doroteo han anunciado oficialmente la cancelación del espectáculo.

Sin embargo, los rumores no han dejado de crecer. En redes sociales, varios usuarios aseguran que, de no mejorar la venta de boletos en las próximas semanas, la cancelación sería la opción más viable para evitar pérdidas económicas-

Algunos internautas incluso comentan que sería “más barato cancelar que presentarse ante un teatro vacío”.

Otros señalan que podrían reducir la capacidad del recinto. Por ahora, Ricardo Peralta y César Doroteo no han reaccionado a estas especulaciones sobre su show “Infames”.

En sus redes sociales, ambos promocionan el evento con el siguiente mensaje: “PEPE Y TEO – INFAMES TOUR. La noche donde el sarcasmo, el humor sin filtros y la irreverencia se suben al escenario. Prepárate para risas incómodas, verdades que arden y un show que no pide permiso.Porque ser infame… también es un arte.”

¿Por qué el show de Pepe y Teo estaría fracasando?

Las razones detrás del presunto fracaso en taquilla podrían ser varias. Por un lado, podría ser una estrategia de promoción poco efectiva y de un anuncio que no tuvo el tiempo suficiente para alcanzar a llenar.

También podría ser el desgaste de imagen que ambos influencers han sufrido tras su paso por realities.

Ricardo Peralta fue duramente criticado durante “La casa de los famosos México” 2024, especialmente por su comportamiento y por formar parte del llamado “cuarto Tierra”, lo que le valió una ola de hate en redes sociales.

En el caso de César Doroteo, su participación en “La granja VIP” también generó polémica, ya que fue acusado por algunos usuarios de maltratar a los puerquitos y tuvo varios enfrentamientos con Eleazar, uno de los favoritos del público.

Todo este contexto negativo podría estar pasando factura, según usuarios. Aunque Pepe y Teo siguen teniendo presencia en redes, queda claro que los likes y seguidores no siempre se traducen en boletos vendidos.

Sin embargo, se sabe que los famosos tendrán otras fechas en otros lugares en Chihuahua, Tijuana, Ciudad Juarez, Guadalajara, Monterrey y en Montreal, Canadá.

