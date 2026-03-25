Lisset se sincera; decidió ser mamá “ausente” por su carrera: “Me gusta estar creando”, ¿está arrepentida?
A través de un encuentro con la prensa, Lisset se sinceró sobre su maternidad y dijo considerarse “una madre ausente” por culpa de su carrera artística.
Lisset vuelve a dar de qué hablar. A unos meses de haber confesado que pensó en quitarse la vida por la depresión, ahora se sincera sobre su maternidad y reconoce que ha sido “ausente”, pues ha priorizado su carrera artística. Esto fue todo lo que dijo.
¿Por qué Lisset dice ser una madre ausente?
Como se sabe, Lisset estuvo casada con el actor Lisardo Guarinos. La relación duró desde 2008 hasta 2014 y tuvieron una hija. Si bien la actriz ha asegurado que ama a su pequeña con todo su corazón, también reconoció no ser una madre muy presente en su vida.
En un reciente encuentro con los medios, Lisset dijo que se consideraba una “mamá ausente”. Y es que se describió a sí misma como una persona que siempre debe estar “creando”, por lo que ha priorizado más su carrera.
“Sí, he dicho que no. La verdad es que yo he estado ausente en la vida de mi hija por trabajar. No quiero estar ausente por algo que, bueno, no es que no valga la pena, pero algo que no me deje a mí, como artista. A mí me gusta estar creando”
Señaló que, en esta etapa de su vida, solo busca desarrollarse como actriz y cantante. Incluso ya tiene planes para regresar a los escenarios tras el problema que tuvo en las cuerdas vocales hace algún tiempo.
“Quiero regresar a la música. No he podido porque tenía un quiste en la cuerda desde que murió mi papá. Juré no volver a cantar; lo demás es historia porque hice ‘Mamma mía’, luego ‘Cabaret’. Tengo que seguirme preparando y tengo que seguir viendo cómo regresa esa voz. Ya se desapareció el quiste, solito”, resaltó.
Esta no es la primera vez que la celebridad reconoce que no ha sido una madre convencional. En 2022, contó que había mandado a la menor a vivir con su papá, pidiendo que no se le buscara por un tiempo. Afirmó que no se arrepentía de su decisión: “Muy bien, (estoy) con una paz, te mentiría si dijera ‘¡ay, la extraño!’… Yo creo que muchas mujeres no se atreven a hacer eso”, declaró en ese entonces.
😔 ¡Lisset fua una madre AUSENTE! 😱 pero siempre cuidando el bienestar de su hija
¿Por qué Lisset pensó en quitarse la vida?
En 2025, durante una entrevista para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, Lisset contó que, en su momento, la diagnosticaron con depresión. Mencionó que la muerte de su papá empeoró su condición, llevándola al punto de querer quitarse la vida.
“Me diagnosticaron depresión; empecé a ensayar con mis tratamientos y, como soldado, no me sentía apta para estrenar. Un domingo me acuerdo de que le hablé a la producción y dije: ‘No puedo ir (...), me quiero ir con mi papá’. Lo pensé y lo dije tal cual y me dijeron: ‘No, ¿cómo crees?’”, relató.
Dijo que su mamá y su hija fueron sus más grandes fortalezas para superar esta etapa y volver a disfrutar de la vida.
“Sí pudo más el amor por mi mamá, que es el amor más grande, el amor a (mi hija); esas dos personitas hicieron que en segundos me calmara. Toda la familia sabe de la situación”, recalcó.
¿Quién es Lisset?
- Lisset Gutiérrez Salazar es una actriz y cantante mexicana.
- Tiene 52 años.
- Su carrera comenzó en los años 90, cuando formó parte del grupo Jeans.
- Posteriormente, inició su carrera en solitario.
- A la par de esto, ha estado en novelas de renombre como Amores Verdaderos, El color de la pasión y La Desalmada.
