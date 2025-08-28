Lisset expresó pensamientos de muerte tras sufrir una terrible enfermedad: “Me quiero ir con mi papá”

La actriz y cantante Lisset, reconocida por su talento en teatro, televisión y música, abrió su corazón en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde compartió uno de los episodios más oscuros de su vida: una terrible enfermedad que la llevó a pensar en terminar con su vida. Aunque en el escenario brillaba como Donna en “Mamma Mia”, detrás del telón vivía una tormenta emocional que casi la consume.

Lisset habla de su pólipo / Facebook: Lisset/YouTube: Imagen Entretenimiento/ Pixabay

¿Cuál era la enfermedad de Lisset mientras triunfaba en “Mamma Mia”?

Durante su participación en el programa “El minuto que cambió mi destino”, Lisset se mostró vulnerable y honesta. Reveló que sufrió una profunda depresión y dejó claro que el éxito profesional no siempre refleja el estado emocional de una persona.

Aunque para muchos “Mamma Mia” fue un parteaguas en la carrera de Lisset, ella confesó que no disfrutó el proceso. En medio de los ensayos y castings, su vida personal se desmoronaba: su padre, el músico Willy Gutiérrez, luchaba contra el cáncer; su madre fue intubada; su mascota murió; y a ella le detectaron un quiste en la cuerda vocal y un mioma en la matriz.

Lisset “Estaba tan mal en todos los sentidos… no quiero que se escuche que Claudio, a quien respeto mucho, me estaba rogando, porque no está bien. Accedí a ir al casting y cada vez que regresaba, porque son varios callbacks, lloraba, pero no por el casting, lloraba por mi situación”

A pesar de que el papel de Donna ha sido interpretado por figuras como Meryl Streep, Lisset no se sentía capaz de asumir el reto. Su cuerpo y mente estaban colapsando. Aunque los aplausos llegaban, ella no podía escucharlos.

Lisset revela que sufrió brutal caída de una coladera y exige a autoridades tomar cartas en el asunto. / Facebook: Lisset

¿Qué pensamientos de muerte tuvo Lisset tras padecer depresión?

Lisset reveló que llegó a considerar quitarse la vida como una forma de reencontrarse con su padre fallecido. Fue un momento crítico que la llevó a pedir ayuda, aunque no sin antes enfrentar pensamientos muy oscuros.

Lisset “Me diagnosticaron depresión, empecé a ensayar con mis tratamientos y, como soldado, no me sentía apta para estrenar. Un domingo me acuerdo que le hablé a la producción y dije: ‘No puedo ir (…), me quiero ir con mi papá’. Lo pensé y lo dije tal cual y me dijeron: ‘No, ¿cómo crees?’. (Dije): ‘Me voy a sui… con pastillas’. Dije: ‘Si me tomo estos antidepresivos, que me están regalando, seguramente ahí quedo tranquila y en paz’”.

Lisset explicó que, aunque la gente la veía bien en el escenario, su mente estaba atrapada en un estado grave. “Es grave que te puedan decir: ‘Estás en el teatro, estás maravillosa, estás cantando increíble’. Te pueden decir misa, y no escuchas nada, es un estado muy grave”.

¿Qué la ayudó a Lisset salir adelante y recuperar su estabilidad?

A pesar de estar al borde del abismo, Lisset encontró fuerza en el amor por su madre y su hija. Ellas se convirtieron en sus pilares, en el ancla que la mantuvo firme cuando todo parecía perdido.

“Sí pudo más el amor por mi mamá, que es el amor más grande, el amor (de su hija), esas dos personitas hicieron que en segundos me calmara” Lisset

Aunque no todos sabían lo que estaba viviendo, Lisset logró terminar la temporada de “Mamma Mia” y, después de 10 meses, comenzó a disfrutarlo. “Toda la familia sabe de la situación, todo el teatro sabe o no sé, a lo mejor no, porque eso lo cuentas a nivel personal, pero todo esto que viví durante ‘Mamma Mia’, al final de las funciones, no sé cómo lo hice. Empecé a disfrutarlo después de 10 meses de temporada”.

