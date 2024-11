Lisset le entregó anillo de promesa a su novio Ramón Valdez; la ex de él lanza indirecta

Lisset (50 años) disfruta de su relación con Ramón Valdez (43), con quien lleva 9 meses. Platicamos con la actriz y cantante, y nos confesó que ella fue quien le entregó el anillo de promesa al actor. “Estamos muy contentos con lo que hemos formado. Ha sido de mucho aprendizaje. De la mejor relación amistosa y amorosa que he tenido. Primero comenzamos siendo amigos”.

“Por el momento, él sigue viajando entre Los Ángeles y México. Cuando le toca estar una temporada aquí, vive en mi casa y la pasamos increíble”.

Respecto a la diferencia de edad, dijo: “Malo sería que él tuviera 18. No, gracias. 30 años lo estaría pensando, pero él tiene 43, aunque se vea de menos. Y yo voy a cumplir 51, aunque también me vea de menos. No me importa lo que digan. Más bien, ¡soporten!”.

Lisset y Ramón Valdez tienen un anillo de promesa ¿de no casarse? / Juan Pablo Méndez

“Nuestros procesos de vida son muy similares y nos hemos adaptado muy bien uno al otro. Eso hoy lo agradezco porque disfruto lo que vivo”.

Al preguntarle si le gustaría formalizar su relación, nos sorprendió cuando reveló: “Ya me casé (ríe). Nos han dicho que hay que protegerse con oro, porque es un metal muy particular. Entonces, compré los anillos y el día que cumplimos siete meses, me hinqué y le pregunté: ‘¿Te quieres no casar conmigo? ¿Nunca? Gracias’. Y él respondió que aceptaba”.

“Hemos hechos rituales espirituales que han salido de lo común. Más honestos no podríamos ser. Los dos estamos felices. Esto significa nuestra unión, nuestro amor y protección”.

“Me encanta que él sea un hombre tan honesto, tan trabajador, sin filtro, y sin problemas. Mi familia lo adora”, concluyó.

Lisset nos presumió el anillo / Juan Pablo Méndez

¿Ex de Ramón Valdez, novio de Lisset, lo balconea?

Al mismo tiempo que Lisset nos habló de lo feliz que se siente junto a su novio, Iliana Fuengó, actriz y ex de Ramón ha lanzado algunas indirectas en redes sociales.

En TikTok, Iliana subió un video que decía: “Como cuando tu ex consigue novia sin estar divorciados” y bailaba una canción que decía: “Admiración y respeto pa’ un señor” con un gesto de decepción.

Iliana se retiró de la actuación cuando formó una familia con Ramón, pero se convirtió en una estrella de redes sociales con los videos que comenzó a subir con sus hijos y hasta Valdez, quien dejó de aparecer desde hace tiempo sin dar más explicaciones, por lo que sus seguidores ya intuían que no estaban juntos hasta que esto se confirmó cuando Lisset y Ramón aparecieron juntos en un evento público anunciando su romance.

Por supuesto el video generó comentarios como: “¿ya te divorciaste?” Y como pocas veces, Iliana dio más detalles: “Separados hace poco más de 2 años y apenas en proceso”.

Hubo otros comentarios como: “¿más de dos años separados? Honestamente no considero que te esté haciendo nada malo, ahí ya no había relación, solo era firmar. Las personas avanzan de maneras diferentes”, a lo que Iliana respondió: “Claro que no, nada malo, solo es humor. La gente se lo toma muy a pecho, que arda el mundo!”

“Mis respetos para ti, te ves súper bien. Él no supo valorar a su hermosa familia, un abrazo”, escribió otra seguidora e Iliana contestó: “Gracias. La verdad es que sí la valoró en su momento, solo que a veces las cosas simplemente no funcionan y nunca sabes con quién te casas hasta que te separas”.

“Pensé que ya se habían divorciado”, escribió otra usuaria e Iliana aclaró: “eso dice, pero apenas estamos en proceso”.

