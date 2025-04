Lisset está súper enamorada de Ramón Valdez, pero su ex reclama pensión alimenticia de sus hijos

Lisset y Ramón Valdez, quienes ya llevan más de un año juntos y además están comprometidos, siguen totalmente enamorados. Sin embargo, la ex de él volvió a encender las redes sociales y esta vez arremetió por la pensión alimenticia de sus hijos.

En entrevista con Ventaneado, la actriz conocida por su trabajo en ''Mi fortuna es amarte’’, se mostró muy contenta con esta etapa de su vida tanto a nivel profesional como personal, pues le está yendo increíble con su papel de Sally Bowles en la obra de teatro ‘Cabaret', a la cual han asistido familia y amigos, y por supuesto, su pareja, el también actor de ‘Como dice el dicho’, con quien se siente bastante plena y enamorada.

Lisset y Ramón Valdez siguen felizmente enamorados / Instagram: @lisset_oficial

La historia de amor de Lisset y Ramón Valdez

Ramón, el interprete de ‘Mar de amor’, conoció a Lisset en Los Ángeles a finales de 2023, en la premier de una película que él produjo. Inmediatamente se hicieron amigos: ''Se dio una buena amistad y no dejamos de marcarnos todos los días. Hacíamos FaceTime. Nunca perdimos el contacto”, confesó el actor.

El éxito de la relación entre los dos artistas, se encuentra, según la actriz de ‘La niñera’, en la comunicación: ''Llegamos a una etapa en la que dices, si a estas alturas no es para sumar, mejor que no reste. Entonces, los dos le estamos echando muchas ganas. Tenemos buena comunicación y somos muy amigos. Eso para mí es la clave''.

Por su parte, Ramón Valdez coincidió con ella: ''Hoy entiendo —fíjate bien— hoy entiendo que en las relaciones (las parejas) tienen que ser primero amigos''.

La polémica entre Ramón Valdez y su ex Iliana Fuengó sigue / TikTok: @atodasmadres

La polémica entre Ramón Valdez y su ex: ¿Él no le da pensión a sus hijos?

El intérprete de ‘Hasta que el dinero nos separe’ estaba casado con la antes actriz, Iliana Fuengó, conocida por ‘El último año’. Tuvieron dos hijos y regularmente se les veía juntos en la cuenta de TikTok de ella @atodasm4dres, donde subía contenido humorístico con su familia. Hasta que, alrededor de 2022, él dejó de aparecer a su lado.

Pese a la estabilidad de la relación actual entre Ramón Valdez y Lisset, la polémica entre él y su expareja no se detiene. Hace unos meses la exactriz respondió en comentarios de su TikTok que todavía no estaban divorciados cuando él se comprometió con su nueva novia. La ahora influencer ha encendido una vez más las alarmas al insinuar que el actor no cumple con la pensión alimenticia de sus hijos.

La exactriz de ‘El hubiera sí existe’ cantó directamente el tema en su TikTok:

''Hablemos de deudores alimentarios morosos. Básicamente son esas personas que no les quieren dar dinero a sus exparejas para ayudar económicamente a la manutención de sus hijos. Eso habla más de ti, que de mí, porque una cosa es no tener dinero y otra cosa es no echarle todos los hue... para poder sacar adelante a tus hijos... Esto no se trata de ti, o del cuidador. Se trata de los niños. Ellos son los que sufren las consecuencias.’', sentenció la expareja del también productor de cine.

Parece que Ramón Valdez e Iliana Fuengó no han terminado del todo bien y la polémnica entre ellos está lejos de llegar a su fin, ahora, con un pleito de manutención de por medio. En redes sociales usuarios ya hacen ruido con comentarios como:



''Pero Lisset lo presume’’, o

''Pues vámonos al perfil de Lisset, donde presume al fulano como un gran padre’’.

Lisset, quien hasta hace unos meses se vio envuelta en polémica por encontronazos con otras figuras públicas, ¿se verá afectada por todo esto?