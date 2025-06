¿Lisset y Ramón Valdés se casaron? Él asegura que no cree en contratos, pero ella habla de una ceremonia

En medio de un vínculo cada vez más fuerte, pero también lleno de matices, Lisset y Ramón Valdés han generado una ola de especulaciones. ¿Ya se casaron en secreto? ¿Fue solo simbólico? Mientras ella asegura que sí vivieron una ceremonia ante la Virgen de Guadalupe, él insiste en que no cree en contratos ni en el matrimonio tradicional. Él está casado por la Iglesia ¡con la madre de sus hijos!, a quien, dice, ¡no quería dejar!

La historia de esta pareja comenzó en diciembre de 2023, cuando se reencontraron en Los Ángeles durante la premier de una película producida por Ramón. Desde ahí nació una amistad sólida que se transformó rápidamente en amor. En agosto de 2024 hicieron público su romance, aunque ya llevaban varios meses juntos, Lisset lo definió con emoción: “Yo estaba esperando a este hombrecito. Ya maduré, ya me caí. Esperé mucho y llegó el bueno”.

Ambos separados de sus parejas, con hijos y una trayectoria importante en sus respectivas carreras, parecían haber encontrado el equilibrio. Sin embargo, el asunto del matrimonio, o más bien la definición de lo que eso significa para cada uno, los tiene en una dualidad que despierta curiosidad. Ella habla de compromiso espiritual. Él, de libertad emocional.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Lisset y Ramón Valdés?

En agosto de 2024 Ramón Valdés contó a TVNotas que todo inició con una chispa inesperada. “Nos encontramos en Los Ángeles en diciembre pasado. Se dio una buena amistad y no dejamos de marcarnos todos los días. Hacíamos FaceTime. Nunca perdimos el contacto”, explicó Ramón sobre el origen de su relación con Lisset.

Para Lisset, el inicio fue aún más romántico. “A la antigüita. Los dos somos de educación tradicional. Nuestros hijos son nuestra prioridad”, dijo. Y agregó que lo que la conquistó fue su forma de ser: “Es muy pulcro y huele delicioso. Ramón ¡es el amor de mi vida!”. A pesar de la distancia (él vive en Los Ángeles y ella en México), se las arreglan para verse con frecuencia, compartir giras y convivir con sus respectivas familias y ya llevan más de un año juntos.

¿Ya se casaron Lisset y Ramón?

La gran pregunta surgió cuando se tocó el tema del matrimonio en un reciente encuentro con los medios. Ramón fue evasivo pero honesto: “Claro que sí, podría ser en una ceremonia espiritual… o con Elvis Presley en Las Vegas. Dejaremos que la vida nos sorprenda”. Pero al profundizar, reveló algo más fuerte: “El amor no es un papel, no es un anillo. Eso lo inventamos nosotros”.

Lisset, por su parte, se mostró más clara: “Desde el primer momento hemos estado frente a la Virgen de Jesucristo en la Villa. Nos hemos vulnerado, el corazón ha latido y ha dicho las verdades: ojalá esta relación sea bonita, real, que nos acompañemos y ojalá dure toda la vida. Yo creo que eso es casarse de verdad”.

¿Ramón Valdés no se piensa separar de su exesposa?

En la misma entrevista Ramón confesó seguir casado por la Iglesia con la madre de sus hijos. “Yo también ya me casé. Sigo casado también a la iglesia con la mamá de mis hijos. La quiero mucho. Desafortunadamente estoy pasando por esta situación. Yo no me quería separar hace tres años”, reveló con honestidad.

No solo sigue casado ante Dios, sino que expresó que su separación fue unilateral: “Ella fue la que terminó la relación. Yo no me quería separar. Ella dijo que se le había acabado el amor”. Además, habló de un proceso legal complejo que todavía no concluye, con terapias familiares, manutención económica y desacuerdos con su ex.

A pesar de ello, él insiste en que su historia con Lisset se construye desde la amistad y la madurez: “Nadie tiene la regla de cómo debe ser una relación” y espera en un futuro poder ser más cercano a su ex.

¿Qué tipo de relación tienen hoy Lisset y Ramón Valdes?

Lisset y Ramón Valdés aseguran vivir una relación plena, con mucha comunicación y libertad. “Cada vez somos más libres. ¡Que viva el amor! Y que viva el amor de todos con todos. Las parejas tienen que ser así. La diferencia con esta pareja, con más experiencia, es que te hablas de todo. Son amigos, no se juzgan”, dijo Ramón.

Ella lo complementó: “Estoy muy contenta. Bien plena, sin filtro. Lo que quedó atrás quedó atrás. De aquí en adelante, acompañarnos hasta donde se pueda, donde Dios permita y donde el amor continúe”.

Incluso hablaron de su vida sexual con franqueza, al ser cuestionados por su uso de juguetes o juegos eróticos. “Nos encanta estar informados de todo, pero no necesitamos nada para tener una vida sexual plena, divertida y siempre viva”, respondió él entre risas, confirmando que viven su intimidad con libertad y complicidad.