Hija de actor mexicano fue condenada a 13 años de prisión, tras matar a su propio novio; ¿de quién se trata?

En 2020, luego de más de dos años de proceso legal, la hija de un reconocido actor mexicano fue declarada culpable del delito de homicidio en razón de parentesco, motivo por el que fue condenada a 13 años y cuatro meses en prisión. Este caso conmocionó a televidentes, ya que el actor es un rostro conocido de la programación mexicana. ¿Quién es y qué sucedió?

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¿Qué hija de actor mexicano fue encarcelada tras asesinar a alguien?

María Elizabeth Tanús Quiroz, hija del actor mexicano Tony Bravo, protagonizó un caso que generó controversia. Tras un largo juicio, fue encontrada culpable de asesinato.

Los hechos se remontan al 1 de octubre de 2017, cuando Tanús Quiroz fue detenida por elementos de seguridad luego de una fuerte discusión con su pareja sentimental.

María Elizabeth Tanús Quiroz residía en Puebla y, según reportes, conoció a Vicente Vargas Ramírez a través de redes sociales, específicamente Facebook. La relación avanzó rápidamente, al grado de que él se mudó con ella pocos días antes de que ocurriera el fatal incidente.

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María Elizabeth Tanús Quiroz, hija de Tony Bravo / Redes sociales y canva

¿Cómo fue el homicidio hecho por María Elizabeth Tanús, hija del actor Tony Bravo?

Tanús Quiroz, hija de Tony Bravo, fue detenida por elementos de seguridad luego de una fuerte discusión con su pareja sentimental, Vicente Vargas Ramírez, quien perdió la vida tras ser apuñalado. Desde el inicio, la acusada sostuvo que actuó en legítima defensa.

De acuerdo con su testimonio ante las autoridades, la mujer aseguró haber sido víctima de agresiones físicas, amenazas de muerte y violencia psicológica por parte del occiso. Incluso, afirmó que él le habría confesado haberla contagiado de VIH y que la intimidó con hacer daño a sus hijas.

“ Yo solo me defendí, me dijo que tenía sida y que me daba la bienvenida al club. Me amenazó que me iba a matar y que iba a violar a mis hijas, que él era el diablo ”, declaró en su momento Tanús Quiroz, según la revista People.

Sin embargo, durante el juicio, estas declaraciones no fueron suficientes para acreditar plenamente la figura de legítima defensa ante el tribunal, lo que se convirtió en un punto clave para la resolución final del caso. La juez Karla Ambrosio concluyó que no se logró comprobar que el homicidio se hubiera cometido bajo condiciones que justificaran la defensa propia. Como resultado, la hija del actor fue sentenciada a 13 años y cuatro meses de prisión.

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¿Quién es Tony Bravo y en qué programas ha participado?

Tony Bravo es un actor mexicano reconocido con trayectoria en televisión, cine y teatro. A lo largo de varias décadas, ha construido una carrera sólida dentro del entretenimiento en México.

Entre los proyectos más destacados de su trayectoria se encuentran producciones como:



El premio mayor ,

, Amigas y rivales ,

, Salomé y,

y, Dos hogares.

Además de su trabajo en televisión, Tony Bravo también ha tenido participaciones en teatro. Sobre los escenarios, ha formado parte de diversas puestas en escena.

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