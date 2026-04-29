Norma Lazareno, tras la muerte de su hija en terrible accidente, confesó que espió a la niña que recibió sus ojos

En medio del aniversario luctuoso de Mariana Levy, una de las hijas de actrices más recordadas de las telenovelas mexicanas, en redes sociales volvió a viralizarse una historia igual de dolorosa: la de Paulina Lazareno, hija de la actriz Norma Lazareno.

Norma Lazareno perdió a su única hija, Paulina, cuando tenía apenas 19 años, pero una decisión tomada antes de la tragedia cambió su manera de enfrentar el duelo. Años después, la actriz confesó que espía a la niña que recibió los ojos de su hija para volver a mirarla, aunque sea de lejos.

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¿Cómo murió Paulina Lazareno, la hija de la actriz Norma Lazareno?

La historia de Paulina Lazareno es una de esas tragedias que marcaron para siempre al mundo del espectáculo en México. Norma Paulina Gorge del Villar, conocida artísticamente como Paulina Lazareno, nació el 10 de octubre de 1977 en la Ciudad de México. Era hija del actor Pablo Ferrer y de la actriz Norma Lazareno, y desde muy pequeña tuvo claro que quería dedicarse a la actuación.

Paulina debutó como actriz infantil en 1981 y, con el paso de los años, fue consolidándose como una de las promesas juveniles más fuertes de la televisión mexicana en los años 90. Mientras cursaba la preparatoria, ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa, donde su talento comenzó a destacar rápidamente.

Todo parecía indicar que su carrera apenas comenzaba, pero el destino tenía otros planes. El jueves 26 de junio de 1997, Paulina asistió a una reunión de trabajo con el productor Nicandro Díaz. Norma Lazareno no quería que fuera, pues su hija acababa de obtener su licencia de conducir, pero Paulina insistió. Eran cerca de las 11 de la noche cuando Norma regresó del teatro y recibió una última llamada de su hija: “Voy saliendo de la casa de Nicandro. ¡Tengo buenas noticias! Ya voy para allá”, le dijo Paulina.

Sin embargo, Paulina nunca llegó a casa. Alrededor de las 2 de la madrugada, Norma notó la ausencia desesperante de su hija y comenzó a llamar por teléfono. Minutos después, recibió una llamada de la Cruz Roja: Paulina había sufrido un accidente automovilístico.

Camino al hospital, en un taxi y con el radio encendido, Norma Lazareno se enteró de la noticia más devastadora: su hija había muerto. De acuerdo con lo que se publicó entonces, una camioneta empujó el coche de Paulina, provocando que volcara en un paso a desnivel, muy cerca de su casa. La muerte fue instantánea y fue identificada por su credencial de elector.

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¿Por qué Norma Lazareno decidió donar los órganos de su hija Paulina?

En medio del shock y el dolor, Norma Lazareno tomó una decisión que cambiaría su proceso de duelo: cumplir la última voluntad de su hija. Años antes del accidente, Paulina había hablado de la donación de órganos, algo que quedó grabado para siempre en el corazón de su madre.

En entrevista con TVNotas en julio de 2022, Norma recordó ese momento con total claridad: “Como tres años antes, en una entrega de los Óscares, un actor habló de la donación de órganos, entonces Paulina volteó y me dijo: ‘Mami, si yo me muero, quiero donar algo de mi cuerpo’”, compartió.

Paulina fue clara sobre su deseo: quería ayudar a gente joven, que tuviera muchos años por delante para seguir viendo el mundo. Ese recuerdo volvió de golpe cuando Norma estaba en la Cruz Roja tras confirmarse la muerte de su hija.

“Sentí que me tocaron el hombro y enfrente de mis ojos decía: ‘Oficina de Donación de Órganos’”, relató. Sin dudarlo, habló con el padre de Paulina y autorizó la donación. Días después, recibió una carta de agradecimiento que confirmaba que las córneas de su hija habían sido trasplantadas a una niña de ocho años.

Para Norma Lazareno, saber que una parte de Paulina seguía viva le dio una paz inesperada en medio de la tragedia.

¿A quién fueron los ojos de Paulina Lazareno y qué vínculo mantuvo su madre?

La niña que recibió las córneas de Paulina Lazareno se convirtió, sin saberlo, en un vínculo vivo entre Norma y su hija fallecida. Durante cuatro años, la actriz ayudó de forma completamente anónima a la menor, apoyándola con útiles escolares y estudios.

Norma nunca quiso invadir a la familia ni romper las reglas de la donación. Sin embargo, con el paso del tiempo, perdió contacto con ellos y no volvió a saber nada… hasta que decidió investigar.

Fue en entrevista con la revista TVNotas donde Norma Lazareno hizo una de las confesiones más impactantes de su vida: admitió que localizó la escuela de la niña para poder verla de lejos.

“Una parte de mí quedó en una criatura que hoy debe tener 11 años. No tengo permitido verla, por las leyes internacionales de donación de órganos, pero la Cruz Roja te dice a dónde fue a parar… y ya sabes que en México todo se puede, e investigando di con la escuela de la niña y la conocí”, confesó la actriz.