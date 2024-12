Silvia Pinal: Norma Lazareno revela quién es el albacea del testamento tras el fallecimiento de Tina Galindo

El pasado 28 de noviembre, la lamentable partida de la primera actriz Silvia Pinal dejó un vacío irreparable en el mundo del espectáculo mexicano. Desde entonces, su familia ha comenzado a retomar su vida poco a poco, en medio de este doloroso suceso.

Las conversaciones en torno al testamento no han faltado, pero lo que se ha podido saber es que los hijos de doña Silvia lo leerán en su debido momento, pero guardarán el luto a su madre.

El testamento de Silvia Pinal: ¿Quién heredará sus bienes?

Hace unas horas, Alejandra Guzmán dijo en una entrevista para ‘Despierta América’ que “ya se leerá el testamento” de su madre y que según sabe, a ella le heredó su emblemática casa del Pedregal donde vivió desde que se convirtió en una estrella del cine nacional.

Alejandra comentó que le agradece a Silvia Pinal por lo que le haya dejado, pero que no es algo que le interese: “No sé, a mí me dijeron que me la había dejado a mí, pero yo ya tengo mi casa, entonces yo no sé. Realmente es lo que menos me importa, pero sí, en algún momento vamos a tener que leer el testamento”, dijo.

Además, la cantante confirmó que su madre dejó todo en orden, por lo que no cree que haya alguna disputa familiar: “Mi mamá tiene y tuvo muchísimas cosas que ha dejado, pero todo lo dejó súper organizado. No se le va una”, señaló.

Hace unos días, Iván Cochegrus, amigo de la familia también habló del tema y dijo que doña Silvia Pinal tenía todo organizado desde hace varios años, pero lo que estaba en el aire era quién sería el nuevo albacea del testamento, ya que la productora Tina Galindo quien fue la designada para ello, ya falleció.

“Ese albacea debe de aparecer en estos días. Yo estoy seguro (que para la herencia) la señora fue muy justa con hijos y nietos”, dijo sobre el testamento que fue realizado desde 2004.

¿Quién es el albacea sustituto del testamento de Silvia Pinal?

Aunque aún no se han dado a conocer detalles sobre el destino de todos sus bienes, la actriz Norma Lazareno, amiga cercana de Silvia Pinal, reveló información importante sobre cómo la actriz preparó su legado hace muchos años atrás.

En una reciente entrevista, Norma Lazareno, habló sobre la organización que la actriz tenía respecto a sus bienes. Según Lazareno, Pinal fue una persona muy previsora y meticulosa en cuanto a su patrimonio. Hace años, según Lazareno, Silvia Pinal ya había hablado con sus hijos sobre lo que sucedería con sus pertenencias y cómo debía manejarse su legado.

“Silvia es una persona muy organizada, ella lo tenía totalmente controlado. Hace más de ocho o diez años habló con sus hijos y dijo: ‘esto es así, esto va acá’ y no cambió", explicó, dejando claro que la primera actriz se encargó de dejar todo en orden para evitar complicaciones a sus seres queridos en el futuro.

Pero una de las revelaciones más importantes que compartió Norma Lazareno fue sobre la persona encargada de gestionar los bienes de Silvia Pinal tras su fallecimiento. El albacea original de la actriz era Tina Galindo, quien, en vida, fue una gran amiga de la familia y una figura clave en la administración de sus bienes. No obstante, tras el fallecimiento de la productora, según Norma Lazareno será, su hermana, conocida como ‘La Beba’ Galindo, la que asumirá la responsabilidad de administrar el legado de Silvia Pinal.

Tina Galindo era la albacea del testamento de Silvia Pinal / Instagram

“(Yo no soy albacea) eso tiene que ser una persona que sepa mucho de administración, y lo era la señorona Tina Galindo. Ahora, ante su desaparición, es la hermana de Tina, ‘La Beba’, la que está a cargo. No sé si más tarde cambien de opinión, pero ella es la que sigue”, confesó despejando la duda ante esta gran incógnita.

Las medidas que tomó Silvia Pinal para evitar pleitos entre sus hijos

Durante una entrevista en ‘Ventaneando’, Cochegrus, explicó que actualmente, Efigenia Ramos tiene la responsabilidad de entregar a los hijos de Silvia Pinal todos los objetos y pertenencias de valor que la actriz acumuló a lo largo de su vida, ya que para evitar posibles disputas entre sus hijos, la señora Pinal tomó una decisión importante: mandar a realizar un inventario notariado de todas sus pertenencias, por idea de su misma asistente.

Al parecer, esta idea surgió luego de que en TVNotas te contáramos que Luis Enrique Guzmán y su ahora ex, Mayela Laguna habían robado pertenencias de la actriz sumamente valiosas: “Ella le propuso a la señora Pinal que un notario público hiciera un inventario de todo lo que había en la casa, para evitar futuros problemas”, dijo.

