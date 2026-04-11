Cantante latino es condenado a prisión luego de ser acusado de abusar de su propia hija, expareja lo denunció

El mundo de la música tiene historias preocupantes y sorprendentes. Algo así ha pasado con Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, quien acusó a Enrique Guzmán, su abuelo, de presuntamente abusar de ella.

Ahora, las redes sociales condenaron enérgicamente a un famoso cantante latino, ya que fue acusado de agredir sexualmente a su propia hija, un hecho que ha generado conmoción e indignación. Durante esta semana se reveló su condena, la cual, se extenderá durante varios años. Te contamos de quién se trata.

Él es el cantante que fue juzgado por presuntamente asesinar a su novia / Canva

¿Qué famoso cantante fue sentenciado a prisión por abusar de su hija?

El cantante guatemalteco Pedro Cuevas fue acusado de abusar sexualmente de su propia hija en 2021, cuando la denuncia fue presentada por la madre de la menor, la exMiss Guatemala, Florecita Cobián.

Desde ese momento, el proceso atravesó distintas etapas legales, incluyendo momentos de incertidumbre jurídica que retrasaron el avance del caso.

Florecita, Miss Guatemala en 2003, compartió a lo largo de los últimos meses una serie de vídeos pidiendo ayuda y apoyo para poder hacer justicia de algo que, aseguró, le ha generado mucho “miedo y tristeza”.

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¿Cuánto tiempo estará en la cárcel el cantante Pedro Cuevas?

Pedro Cuevas fue condenado el pasado 6 de abril, marcando el cierre de un proceso judicial que se extendió a lo largo de más de cinco años. La edad de la pequeña no se ha revelado.

De acuerdo con reportes de medios locales, las autoridades judiciales determinaron que existían pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del artista en los hechos denunciados.

Tras analizar el conjunto de evidencias presentadas durante el juicio, el tribunal dictó una sentencia condenatoria contra Pedro Cuevas. Aunque distintos reportes señalan que la pena impuesta sería de varios años de prisión, hasta el momento no se han detallado oficialmente todos los alcances de la condena.

Hasta ahora, no se ha informado si la defensa del artista interpondrá algún recurso legal para impugnar la sentencia o buscar su modificación.

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Pedro Cuevas, cantante guatemalteco / Redes sociales

¿Quién es Pedro Cuevas y cuáles son sus canciones más conocidas?

Pedro Cuevas es un cantante guatemalteco que forma parte de la escena musical regional, siendo un rostro reconocido en Centroamérica. Rápidamente construyó una base de seguidores y pronto realizó presentaciones en vivo.

Aunque su discografía no es ampliamente conocida a nivel internacional, algunas de sus canciones más conocidas en YouTube son las siguientes:



“Qué pasaría”,

“Que te perdone Dios”,

”No te dejo ir” y,

“Aquí estamos”.

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