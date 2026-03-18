Michelle Vieth destapa infierno económico: 10 años sin pensión y dice: “Es muy frustrante”

Michelle Vieth ha tenido que enfrentar diversos desafíos como madre soltera de cuatro hijos. Aunque la actriz y conductora suele mantener en privado esta etapa de su vida, recientemente decidió sincerarse durante su participación en el pódcast ‘Brutalmente honesta’, donde habló sin filtros sobre las dificultades que ha vivido. En la conversación, la también presentadora confesó que la situación económica no ha sido sencilla, pues, aseguró que su expareja lleva más de una década sin cumplir con el pago de la pensión alimenticia.

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Michelle Vieth dice adiós a su melena larga y rubia. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Michelle Vieth sobre su expareja?

La actriz Michelle Vieth fue contundente al hablar sobre la situación legal que enfrenta con el padre de sus hijos. Michelle Vieth denunció que su expareja lleva una década sin cumplir con el pago de la pensión alimenticia, pese a que esta obligación está establecida por un juez.

“Llevo 10 años sin que me paguen la pensión. Está determinada por un juez, pero aún sigue en proceso. ¿Qué se hace en esos casos? Luego se dice que ya está todo arreglado cuando eso no es cierto. Pero uno se queda callado porque es una dama, porque no quiere entrar en dimes y diretes. Es muy lamentable que eso suceda, es cansado y frustrante” Michelle Vieth

Asimismo, Vieth dejó ver el impacto que esta situación ha tenido en su vida personal y profesional, al señalar que no puede darse el lujo de rechazar oportunidades laborales y, aunque a veces le gustaría pasar más tiempo con sus hijos, no puede darse ese lujo: “No te puedes dar el lujo de perder algún trabajo o de pasar más tiempo con tus hijos por el trabajo”.

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Michelle Vieth revela que su expareja lleva 10 años sin pagar pensión alimenticia; la actriz rompe el silencio / Fotos: Luis Pérez

¿Quién es la expareja de Michelle Vieth que no le da pensión desde hace 10 años?

De acuerdo con reportes periodísticos recientes, la expareja de Michelle Vieth señalada por no cumplir con la pensión alimenticia es Leandro Ampudia, padre de dos de sus hijos.

Leandro es un empresario con quien Michelle Vieth inició una relación en 2004, poco después de su separación de Héctor Soberón. Con él tuvo dos hijos y se separó en 2011.

Diversos medios han informado que la actriz presuntamente mantiene un proceso legal en curso contra Leandro Ampudia, quien presuntamente se ha negado a cubrir el apoyo económico correspondiente. Incluso, se ha señalado que, desde 2016, existe una demanda formal por pensión alimenticia, debido a que no se habría hecho cargo de sus responsabilidades como padre.

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Michelle Vieth denuncia que su ex no le paga la pensión alimenticia desde hace 10 años. / Redes sociales

¿Cuántos y quiénes son los hijos de Michelle Vieth?

Michelle Vieth es madre de cuatro hijos, fruto de dos relaciones importantes en su vida. Sus dos hijos mayores nacieron durante su relación con Leandro Ampudia. Aunque han mantenido un perfil discreto, se sabe que su hijo Leandro, de 20 años, ha decidido formarse como piloto aviador en el ejército de Estados Unidos, mientras que su hija Michelle, de 18 ha mostrado interés por seguir los pasos de su madre en la actuación.

Posteriormente, durante su matrimonio con Christian Aparicio, la actriz tuvo a sus dos hijos menores, quienes han crecido bajo su cuidado y dedicación.

En total, Michelle Vieth tiene cuatro hijos, quienes se han convertido en su mayor motor e inspiración, tanto en su vida personal como profesional.

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