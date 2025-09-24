Él es exfutbolista que estuvo en el FC Barcelona y actualmente es galán de telenovelas en México: ¿Quién es?

El camino de un reconocido actor es una prueba de que los sueños pueden cambiar de forma, pero no de intensidad. De tener guantes de portero frente al arco en el Club Barcelona, a dominar los escenarios y sets de televisión, el originario de Puebla ha recorrido un trayecto poco común pero todo un ejemplo. ¿De quién se trata?

¿Qué famoso actor dejó el fútbol y actualmente aparece en telenovelas mexicanas?

La historia de José Silverio Rocchi en el fútbol comenzó en su tierra natal, Puebla, donde se formó en las fuerzas básicas del club del mismo nombre. Su debut profesional en la Liga MX ocurrió en 2006, aunque sus apariciones en el primer equipo fueron limitadas. Sin embargo, su talento llamó la atención más allá de las fronteras mexicanas.

Con solo 18 años, recibió una oferta para unirse al FC Barcelona, específicamente a sus categorías juveniles. Aunque su paso por el club catalán fue breve y sin mucha notoriedad, representó un punto clave en su carrera. Durante un año jugó cedido con el Masnou (equipo de Cataluña) y posteriormente integró el Barça Atlètic, equipo filial de los blaugranas.

“Era mi sueño. Estaba en un dilema y debía tomar una decisión o quedarme en México y pelear por todo allá o venirme a Europa. Me decidí por el Barcelona y me siento orgulloso por haberlo hecho así” José Silverio Rocchi, en entrevista para mediotiempo.com hace varios años

Su recorrido internacional también lo llevó al Vicenza en la Serie B italiana, al Cerro de Uruguay y al Mons Calpe de Gibraltar, donde jugó su último torneo profesional en 2018 antes de colgar los guantes.

José Silverio Rocchi, futbolista / Redes sociales y canva

¿Por qué José Rocchi decidió dedicarse a la actuación y no al fútbol?

Con el retiro del fútbol llegó un nuevo capítulo: la actuación. José Silverio Rocchi, quien ya había mostrado interés por el mundo artístico, encontró en la televisión y el teatro un espacio para reinventarse. Su papel en la telenovela Por amor o por dinero de Telemundo fue su carta de presentación como actor.

Actualmente, forma parte del elenco principal de la obra Alta traición, en la que ha recibido buenas críticas por su desempeño.

Además, ha participado en diversos reality shows, como:

Reto 4 elementos ,

Guerreros México (donde resultó ganador),

Hotel VIP ,

La isla: Desafío Grecia y Turquía y

Las estrellas bailan en Hoy, donde mostró sus dotes como bailarín en pareja con Michelle Vieth y Sugey Ábrego.

Su carisma, disciplina y físico imponente de 1.92 metros lo han convertido en una figura mediática constante en la pantalla chica.

Silverio Rocchi reacciona a las declaraciones de su ex Anahí Fraser / Instagram: @silviorocchi

¿El actor José Rocchi vende contenido exclusivo en plataformas digitales?

Lejos de encasillarse en la actuación, José Rocchi ha sabido diversificar su presencia en los medios. Su físico trabajado y estilo le han abierto las puertas al modelaje independiente. Incluso ha incursionado en plataformas para adultos, donde ofrece contenido exclusivo y ha construido una base sólida de seguidores.

En redes sociales, Rocchi cuenta con más de 222 mil seguidores en Instagram, donde comparte su rutina de ejercicio, sesiones de fotos y momentos personales. También promueve un estilo de vida saludable y se mantiene activo en la conversación digital como figura pública.

Su ascenso como influencer lo ha llevado a colaborar con marcas y proyectos que van desde la moda hasta el entretenimiento, mostrando una versatilidad poco común en exdeportistas.

