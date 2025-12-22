Rubén Jr. se pone el traje de Santa Claus y sorprende: ¿igualito que su papá Rubén Cerda? Así luce

Por más de 3 décadas, Rubén Cerda ha presentado El show de Santa Claus, con el que ha logrado gran aceptación por parte del público, pero ahora este entrañable papel también lo interpreta su hijo Rubén jr., lo que causa gran orgullo en el actor.

No te pierdas: Ana Claudia Talancón, tras perder bebé y otras tragedias: ¡Así salió adelante gracias a la serie Accidente!

El actor Rubén Cerda. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Rubén Cerda sobre la preparación de su hijo para El show de Santa Claus?

El joven ha demostrado un talento sorprendente en diversas áreas: además de ser diseñador gráfico, ha incursionado en la magia, el canto y el baile. Su esfuerzo lo ha llevado a asumir ahora el papel de “Santa jr.”, participando en el espectáculo Navidad en las películas, donde ya ha comenzado a cautivar al público.

“Es un joven muy talentoso. Es diseñador gráfico y mago. Estoy muy feliz de que ahora es ‘Santa jr.’. Se ha preparado en canto y baile. Ya se está presentando en un espectáculo que se llama: Navidad en las películas. Mucha gente lo ha confundido conmigo”, detalló Rubén Cerda.

No te pierdas: La rosa de Guadalupe: Se filtra garrafal error de actor en plena grabación y se vuelve viral: “Se puso rara”

Rubén Jr. no estudió actuación, pero aprendió de su padre Rubén Cerda. / Foto: Liliana Carpio/TVNotas y Cortesía

¿Que dijo Rubén Cerda sobre el parecido con su hijo, Rubén Jr?

El parecido entre padre e hijo es mayúsculo. “Me tiene más identificado que nada. Sabe mis movimientos, gestos, todo. Habla y camina igual que yo. Lo ves en las fotos y juras que soy yo”, dijo el actor.

“Los reporteros lo han entrevistado, y luego llegan conmigo y me dicen: ‘¿Te acuerdas cuando te entrevisté?’, y después me dice mi hijo que fue a él”, mencionó Rubén Cerda, actor de diversas producciones.

No te pierdas: Actor de Como dice el dicho y colaborador de Hoy vive susto en Japón tras fuerte terremoto: “No entendía nada”

Así luce Rubén Cerda jr. como Santa Claus. / Foto: Liliana Carpio/TVNotas y Cortesía

¿Quién es Rubén Cerda? Esta es la trayectoria del actor

Por otra parte, Rubén Cerda ya lleva 63 años de trayectoria desde que fue imagen de una famosa marca de comida para bebés. “Esta carrera ha sido maravillosa, un patio de juegos de niño. Mi mamá trabajaba en un periódico y le llegaban todos los castings de comerciales y me preguntaba que si quería. Yo le decía que sí, encantado”, afirmó.



Desde su niñez, Rubén Cerda ha participado en una innumerable cantidad de comerciales.

Ha destacado como actor de doblaje de personajes como “Mickey Mouse”, “Barney”, “Kronk” y “Horton”, entre otros.

En teatro lo hemos visto en musicales y obras cómicas.

También ha participado en programas como Cantando por un sueño y Cero en conducta, entre otros.

Desde hace más de 30 años presenta El show de Santa Claus.

No te pierdas: Galán de telenovelas, tras la muerte de sus padres y pensar en quitarse la vida, revela que está desempleado