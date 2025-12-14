La rosa de Guadalupe: Se filtra garrafal error de actor en plena grabación y se vuelve viral: “Se puso rara”

La rosa de Guadalupe es uno de los programas por excelencia del público mexicano, y también el de otras partes del mundo. Además de algunos capítulos que muchos consideran “bizarros”, siempre dan de qué hablar. Ahora, un actor protagonizó un curioso momento en plena grabación, pues no solamente se equivocó gravemente, algunos hasta se asombraron de lo ocurrido. ¿Qué sucedió?

Actor de La rosa de Guadalupe / Internet / Canva

¿Cuál fue el error que un actor de La rosa de Guadalupe tuvo en plena grabación del programa?

La rosa de Guadalupe lleva más de 17 años al aire, son varios los actores y actrices que han pasado por su set de grabación, algunos hasta han revelado la cantidad que les pagan por cada capítulo.

Recientemente, la cuenta de espectáculos en X “La tía Sandra”, compartió un vídeo que rápidamente se viralizó, en el que puede verse que se está grabando una escena de La rosa de Guadalupe para un próximo episodio del programa.

Cuando todo transcurría con normalidad en la escena, un curioso error dejó a varios, sorprendidos:

SE PUSO RARA LA ROSA DE GUADALUPE: ‘No vuelvas a meterle un dedo a mi mamá’. La tía Sandra

Las risas se desataron entre los actores, porque se le “cuatrapearon” los cables y hasta lo tacharon de que lo “traicionó el subconsciente”.

🚨 SE PUSO RARA LA ROSA DE GUADALUPE: "No vuelvas a meterle un dedo a mi mamá" 👁️🫦👁️



Durante la grabación de una escena de #LaRosaDeGuadalupe al actor lo traicionó el subconsciente 😂

¿Cuánto gana un actor de La rosa de Guadalupe?

La rosa de Guadalupe es, en definitiva, uno de los programas más mediáticos que existe en la televisión mexicana, y no tanto por la longevidad que lleva al aire, si no también, por algunos famosos actores y actrices que han formado parte de uno o varios capítulos.

En redes sociales, uno de los principales enigmas es... "¿ cuánto gana un actor de La rosa de Guadalupe ?”, y la respuesta, ha sorprendido a más de uno, pero no tanto por las altas cantidades que imaginan.

Irvin Ruíz, actor recurrente de La rosa de Guadalupe, “exhibió” hace unos años, la cantidad de dinero que percibía por participar en los capítulos. La razón de su mención, fue que hizo una comparación con lo que recibe un influencer:

10 mil pesos por un episodio de un protagónico. (...) Entonces realmente no es mucho dinero lo que uno gana como actor. Irvin Ruíz, actor de La rosa de Guadalupe.

Con esto, hizo énfasis en que otro tipo de trabajos u ocupaciones, como de un “influencer”, puedes ganar más dinero.

Irvin Ruiz, actor de La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho / Portal: Trendencias

¿Cuánto tiempo tiene al aire La rosa de Guadalupe y cuántos capítulos tiene?

La rosa de Guadalupe es una producción televisiva mexicana de corte melodramático y estilo antológico que, con el paso del tiempo, se ha consolidado como uno de los programas más duraderos dentro de la televisión en español.

Desde que comenzó a transmitirse en febrero de 2008, la serie ha permanecido prácticamente al aire sin pausas. Para diciembre de 2025, esto implica que acumula más de 17 años de transmisión continua y se aproxima a cumplir 18 años en emisión.

Informes recientes indican que, hacia finales de enero de 2025, el programa ya había sobrepasado los 2 130 episodios, y que la producción continúa generando nuevos capítulos conforme avanzan las grabaciones y emisiones.

