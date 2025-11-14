Actor de ‘La rosa de Guadalupe’, tras estar al borde de la muerte por cáncer, ¡ahora rechaza quimioterapias!

La industria del entretenimiento volvió a encender las alertas tras conocerse la más reciente declaración de un reconocido actor de telenovelas, quien reveló que decidió abandonar por completo los tratamientos médicos contra la leucemia que padece. Todo esto platicó a TVNotas. ¿Por qué lo hizo?

¿Qué actor mexicano de telenovelas fue diagnosticado con leucemia en 2025?

En abril de este 2025 se informó que, Horacio Beamonte, un actor de telenovelas en México, enfrentaba un tratamiento para combatir la leucemia, al mismo tiempo que debe afrontar una mutación genética llamada cromosoma Filadelfia.

Su madre, la cantante Lucero Campos, explicó mediante un comunicado en dicha fecha, lo ocurrido con Horacio:

Queridos amigos, mi hijo Horacio Beamonte ha caído gravemente enfermo. Siempre ha estado conmigo. Me ha apoyado en todo desde que soy anciana discapacitada enferma sin trabajo. Les pido encarecidamente su apoyo. Mi hija abrió una página de donaciones pues los gastos son muchos y serán de enorme ayuda. Gracias por su caridad. Lucero Campos

El 3 de junio pasado, Horacio Beamonte, reveló a TVNotas una noticia alentadora: había alcanzado una remisión parcial, lo que indicaba que las células cancerígenas dejaron de aparecer en los análisis de su sangre.

Mi visión empezó a regresar antes de que me pusieran los antibióticos que ellos esperaban ponerme para arreglarme la visión. Entonces me han hecho estudios y los mismos oftalmólogos y retinólogos dicen que no se explican cómo es que mi visión ha regresado, puesto que no me habían puesto los antibióticos ni nada que hubiera provocado esa mejoría. Horacio Beamonte

Sin embargo, en aquel momento detalló que todavía debía seguir un protocolo médico estricto, el cual contemplaba quimioterapia intravenosa, punciones lumbares, medicación oral diaria y supervisión constante , ya que la leucemia que enfrentaba presenta un elevado riesgo de recaída.

Pese al panorama complicado, el actor Horacio Beamonte mantiene buen ánimo, compartió su mamá.

¿Por qué Horacio Beamonte rechazó las quimioterapias contra la leucemia que padece?

La reciente declaración del actor Horacio Beamonte para TVNotas que más impacto causó fue su renuncia total a los tratamientos convencionales. Sin rodeos, el actor afirmó haber rechazado quimioterapias, medicamentos y cualquier protocolo médico recomendado para atender la leucemia.

“Rechacé las quimioterapias, rechacé todo tipo de medicamentos” , afirmó el actor.

En busca de dar una razón, Beamonte aclaró que su decisión fue apegada a un sentimiento de fé, acompañada de un tema religioso:

Estoy con mi fe y mi esperanza en el Señor, que es el que si así lo desea me va a mantener vivo y si así lo desea me va a llevar con él. Horacio Beamonte

Cuando se le cuestionó sobre el uso de algún tratamiento alternativo, Beamonte también lo rechazó, pues no quería estar “esclavizado” a nada.

¿Cuál es la carrera del actor Horacio Beamonte?

Horacio Beamonte es un actor mexicano conocido por su trayectoria en la pantalla chica, particularmente en diversas producciones de la televisora de San Ángel y por ser el hijo de la cantante Lucero Campos.

Imperio de mentiras, y



Imperio de mentiras, y

y El amor invencible

En estos proyectos, su actuación fue bien valorada tanto por la audiencia como por especialistas, lo que fortaleció significativamente su carrera dentro de la misma televisora.

Asimismo, Beamonte se convirtió en uno de los intérpretes frecuentes de los exitosos programas, como:



La rosa de Guadalupe

Como dice el dicho

Esa trayectoria explica la reacción de fans colegas y amigos que mostraron su preocupación y apoyo ante la situación que el reconocido actor estaba viviendo.

